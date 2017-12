Klaus Iohannis: Pentru România este mai important să aderăm la zona Euro decât la Schengen. Responsabilitatea aderării revine Ministerului de Finanţe

Preşedintele Klaus Iohannis a susţinut miercuri, la o întâlnire informală cu presa, că pentru România este mult mai important să adere la zona Euro decât la zona Schengen, dar că pentru acest lucru este nevoie de performanţe economice.

„Pentru România este mai important să adere la zona Euro, dar trebuie să avem performanţe economice”, a răspuns Klaus Iohannis la întrebarea legată de care zonă este prioritară ca aderare pentru România.

Şeful statului a adăugat că nu preşedintele sau BNR-ul trebuie să-şi dorească aderarea la zona Euro, ci Ministerul de Finanţe.

„Titularul este Ministerul Finanţelor, trebuia să vină din partea lui, el are alt şef ierarhic, dar nu am văzut dorinţa. Nu a existat aşa o dorinţă nici la Ponta, nici la Cioloş, iar la Grindeanu nu am apucat să văd”, a mai spus preşedintele, potrivit Mediafax.