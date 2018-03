Liviu Dragnea anunţă înfiinţarea comisiei pentru aderarea la moneda euro până în 2024. Ce mesaj transmite BNR

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că va fi înfiinţată Comisia Naţională pentru Aprobarea Planului de Fundamentare şi de aderare la Euro până în 2024, din care vor face parte reprezentanţi ai Academiei Române, Preşedinţiei, Guvernului, societăţii civile şi ai altor instituţii.

”Doamna prim-ministru ne-a informat că în această săptămână, prin Hotărâre de Guvern, se va înfiinţa Comisia Naţională pentru Aprobarea Planului de Fundamentare şi de aderare la Moneda Euro până în 2024, comisie din care vor fi invitaţi să facă parte reprezentanţi din Academia Română, Preşedinţie, Guvern, părţi interesate din societatea civilă, alte instituţii, structurile asociative ale autorităţilor locale, în aşa fel încât până la 15 noiembrie cel târziu calendarul de implementare şi planul de acţiune şi de măsuri să fie aprobat, în aşa fel încât începând cu 1 ianuarie 2019 să se implementeze aceste măsuri”, a declarat Liviu Dragnea.

Congresul PSD a votat, pe 10 martie, Convenţia naţională pentru adoptarea monedei euro până în 2024, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, afirmând că este un pas obligatoriu pentru ca România să poată sta la „masa bogaţilor”.

„Vreau să lansăm şi aprobăm prin vot începerea dezbaterilor pentru cinci convenţii naţionale la care vor fi invitaţi să participe Preşedinţia, Banca Naţională a România, Academia Română, partidele politice, membrii universitari, sindicatele, patronatele şi, nu în ultimul rând societatea civilă. Prima dintre ele este Covenţie naţională pentru adoptarea monedei euro până în 2024. (…) Admitem că există şi riscuri şi trebuie să le analizăm şi să le prevenim cu atenţie. Trebuie să privim cu curaj şi să înţelegem că este un pas obligatoriu şi singura şansă ca România să se poată aşeza la masa bogaţilor din Europa (…)”, a declarat la congres preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a afirmat în timpul congresului că vrea ca la 1 decembrie să propună un consens politic pentru stabilirea calendarului de aderare la zona euro.

„Ştiu că Guvernul va aproba în martie Comisia naţională de fundamentare a planului naţional de adoptare a monedei euro. În luna aprilie vor începe dezbaterile şi vreau ca la 1 decembrie să putem propunem întregii societăţi un consens politic pentru stabilirea calendarului de aderare la zona euro”, a spus Dragnea.

Ce mesaje transmite BNR? O economie care trece nepregatita la zona euro are de infruntat riscuri precum Grecia

Guvernatorul BNR atragea atentia in anul 2017 asupra ca o zona cu o moneda unica nu este un loc pentru economii cu probleme de competitivitate si ca este nevoie de reforme structurale finalizate pentru a avea succes. Consensul politic este esential pentru trecerea la euro, care nu trebuie sa fie doar o “ambitie”, iar indeplinirea criteriilor de convergenta este o conditie necesara dar nu suficienta.

Isarescu: Adoptarea monedei euro este o tinta strategica pentru Romania. Dar pentru a adera, avem nevoie de o economie sanatoasa.

“Adoptarea monedei euro este o tinta strategica pentru Romania. Dar avem nevoie de o economie sanatoasa pentru ca aderarea sa se faca intr-un mod cat mai avantajos. Europa insasi se confrunta in prezent cu cateva provocari si trebuie sa acceptam ca zona euro este o tinta care evolueaza in timp. Aceasta aderare nu e o tinta fixa, ci una in permanenta transformare, iar tarile care inca nu au adoptat moneda euro se intreaba si ele cum va evolua in viitor aceasta zona”, declara guvernatorul BNR Mugur Isarescu, în octombrie 2017.

Romania avansat 3 date-tinta pentru adoptarea monedei euro, fara sa existe un proiect asumat in acest sens la nivelul intregii societati (clasa politica, institutii si societate civila). Datele asumate anterior – 2012, 2019 2022 (avansata de Teodor Melescanu) s-au dovedit a fi nerealiste, economia necesitand inca reforme adanci pentru a face fata cu succes adoptarii monedei europene.