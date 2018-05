Adrian Vasilescu, la RFI: Sunt voci care atacă BNR și vor să ajungă la conducerea BNR

Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a declarat marţi, la RFI, că sunt voci care atacă BNR pentru că vor să ajungă la conducerea Băncii Naţionale. ”Sunt voci din spaţiul public, susţinute de cercuri media, care atacă BNR şi care vor să ajungă la conducerea Băncii Naţionale. Şi acest lucru se vede din textele pe care le publică.”, a declarat consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, la RFI.

Cât priveşte creştere a dobânzii de politică monetară, Vasilescu spune că: “O bancă centrală apasă pe pedala dobânzii de politică monetară de câte ori trebuie să se confrunte cu inflaţia. Dacă inflaţia se duce prea jos, lasă dobânzile în jos, adică pune în calea inflaţiei un leu ieftin. Dacă inflaţia urcă prea sus, atunci în calea inflaţiei apare un leu scumpit printr-o creştere a dobânzii de politică monetară. La începutul lunii aprilie a crescut acciza la tutun.

Avem şapte milioane de fumători în România. Cheltuielile de consum în sfera alcoolului şi tutunului sunt foarte mari. O creştere a accizei determină brusc o creştere a preţurilor. Mai departe, au fost, de asemenea, cereri de reglementare ale unor companii de energie către autoritatea în materie, ANRE. Aceste cereri au fost aprobate. Când creşte şi energia termică şi energia electrica se produc scumpiri de preţuri pe toate palierele. Atunci, Banca Naţională trebuia să intervină cu această creştere de dobândă. Aceasta este singura explicaţie. Nimeni nu poate să găsească o altă explicaţie”

Consilierul guvernatorului BNR susţine că nu este o coordonare între voci din Banca Naţională şi voci ale Opoziţiei.

Întrebat despre normalitatea corespondenței dintre cele două instituții, Adrian Vasilescu a explicat:

“Este vorba desprea ieșirea adevărului la suprafață. Adevărul nu iese decât din confruntare, din conversație. Este întâia oară când s-a întâmplat așa ceva în societatea românească, când un șef din Parlament are un punct de vedere, îl trimite Consiliului de Administrație al Băncii Naționale și primește punctul de de vedere al Consiliului de Administrație. Și noi avem de învățat in scrisoarea Președintelui Camerei Deputaților. Și sunt convins că și Președintele Camerei Deputaților are de învățat din scrisoarea pe care a trimis-o Consiliul de Administrație al Băncii Naționale.”