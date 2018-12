Adrian Vasilescu, BNR: Statul stă trei sferturi de lună pe cheltuieli făcute din împrumuturi de la bănci şi nu poate să taxeze, filozofic vorbind, băncile care îi susţin activitatea cu această sintagmă, “taxa pe lăcomie”

Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat că băncile vor fi taxate diferențiat, în funcție de ROBOR. Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR, a declarat pentru Digi 24 că “nu stie cum ar veni o diferentiere in functie de ROBOR. Pentru ca Roborul nu este stabilit de fiecare banca. Robor-ul este o medie a dobanzilor la care bancile toate se imprumuta intre ele”.

“O astfel de măsură era asteptată. Un stat trebuie sa facă cheltuieli, în primul rând pentru investiții și desigur pentru salariile medicilor, salariile profesorilor, etc. Însă, ca să facă cheltuieli are nevoie de buget. Și are, în primul rând, are nevoie de un anumit nivel al veniturilor din buget. O asemenea măsura era de asteptat, în condițiile în care Romania, la această oră, între cele 28 de state europene, are cel mai mic nivel al veniturilor în raport cu PIB-ul țării. Deci, era de așteptat ca aceste măsuri de creșteri de taxe să vină.

Și iată că o primă măsură a venit. Foarte normal. Nu știu ce înseamnă și ce idee a fost la baza acestei denumiri “taxa pe lăcomie”. În primul rând este fără nici o legătură cu conținutul taxei și nu face decât să stârnească probleme în societatea românescă care și așa are destul de multe probleme de rezolvat.

Statul stă trei sferturi de lună pe cheltuieli făcute din împrumuturi de la bănci şi nu poate să taxeze statul, filozofic vorbind, băncile care îi susţin activitatea cu această sintgmă, “taxa pe lăcomie”. Apoi, nu ştiu cum vine o diferenţiere în funcţie de ROBOR. ROBOR nu este stabilit de fiecare bancă, este o medie a dobânzilor la care băncile se împrumută între ele. O bancă care dă credit altei bănci poate să fie mai lacomă, pentru că şi-a prins surata la înghesuilă, are nevoie de bani, şi o taxează. Dar banca care a venit la împrumut este şi ea lacomă?

ROBOR este stabilit de piaţă, iar piaţa stabileşte nivelul ROBOR în funcţie de realitatea din societate. Aşa cum s-a întâmplat din octombrie anul trecut şi până în vara acestui an, România a intrat într-un ciclu inflaţionist care nu a avut nicio legătură cu realitatea economică, au fost pur şi simplu şocuri inflaţioniste create de instituţii al statului care se ocupă de reglementarea preţurilor. La noi sunt preţuri reglementate, în sistemul naţional, la gaze naturale, la energie electrică, la energie termică, şi aceste preţuri reglementate, când sunt modificate în creştere, produc şocuri inflaţioniste, pentru că energia electrică şi gazele se regăsesc în toate produsele care se vând în această țară.

Nu ştiu ce caută ROBOR, şi nu are ce căuta. Noroc că această ordonanţă de urgenţă este în stadiul de proiect, ştiu că nu a fost adoptată. Cred că în Guvern se vor găsi voci, când se va discuta această ordonanţă, care să facă o analiză economică a acestei situaţii şi să explice celor care nu ştiu încă că nu este posibil să pui ROBOR ca motiv pentru taxare”, a spus Adrian Vasilescu la Digi 24.

Adrian Vasilescu a mai explicat, din nou că inevitabil cel care va deconta aceste măsuri va fi tot clientul. „Trebuie să se ştie, când băncile sunt mai greu impozitate, normal că foate multe cheltuilei suportate cu acest impozite se vor regăsi în ceea ce plătesc cei ce se împrumută de la bănci”.

Adrian Vasilescu a precizat că aceastea sunt opiniile sale, iar Banca Națională reacționează numai prin Consiliul de Administrație.