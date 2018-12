Afacerile inovative din România au în premieră o platformă digitală de finanțare, bazată pe educație, transparență și bune practici

Începând de astăzi, antreprenorii implicați în afaceri inovative dispun de o platformă de finanțare care îi conectează cu investitorii interesați de inovație. Platforma oferă finanțare antreprenorilor care trec printr-un parcurs educațional, potențat de sfaturi pentru bune practici, studii de caz și teste. Toate acestea, împreună cu o analiză financiară și de business aprofundată, îi aduc pe antreprenori la forma maximă necesară acordării finanțării potrivite.

Human Finance propune atât antreprenorilor cât și investitorilor, un marketplace de aplicații, menit să accelereze asimilarea educației de business și să crească transparența afacerilor inovative. Prima aplicație din marketplace este Digital CFO, care îi sprijină pe antreprenori sa devină directori financiari ai propriei afaceri, oferindu-le confort atât lor, cât și investitorilor și bancherilor. Prin intermediul Digital CFO, Human Finance identifică nevoia și modelul de finanțare prin equity sau lending și oportunitatea participării unuia sau mai multor investitori la finanțarea fiecărei afaceri. Human Finance deschide platforma către partenerii care aderă la valorile Human – Get knowledge. Get funding – pentru a-și integra propriile produse și servicii.

“În cei 20 de ani in care am fost bancher, am ajuns la concluzia că in multe cazuri lipsa educației si a experienței de business are ca efect lipsa accesului la finantare. Finanțatorii privați au la rândul lor fonduri importante pe care le-ar investi în start-up-uri, dar caută modalități inovative de investiții și siguranță in ceea ce privește transparența si profesionalismul antreprenorilor din industriile noi. Atât ei, cât si băncile, ar deveni mai activi pe acest segment dacă ar avea mai multe certitudini. Credem în noua economie și vrem să conectăm mai bine cele două lumi – a inovației și a finanțării, lumi care in momentul de față se intersectează aleator si sporadic. Noi ne propunem ca până la sfârșitul anului 2019, Human Finance să pună umărul la finanțarea a 100 de afaceri, dintr-o comunitate construită de 1.000 de companii inovative. Peste trei ani vrem să ajungem să ne adresăm unui număr de 100.000 de start-up-uri din această regiune a Europei”, spune Andrei Dudoiu, Co-Fondator Humanfinance.ro

Cei patru fondatori sunt foștii bancheri Andrei Dudoiu și Ionut Pătrăhău, ambii în trecut vicepreședinți în BT și inovatori în zona afacerilor mici si mijlocii, Daniel Mateescu, fost COO la Total Soft și fondator Keez.ro și Iulian Pădurariu – antreprenor și strateg de marketing.