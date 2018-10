Banking Innovation Lab. Alin-Daniel Fodoroiu, Idea::Bank: ”Oamenii petrec mult timp pe o rețea socială pentru că aceasta creează context, îi îndeamnă să revină. Pe același model trebuie să meargă și băncile cu digitalizarea!”

Termenul de digitalizare diferă în funcție de context, locație și timp, susține Alin-Daniel Fodoroiu, Vicepreședinte Executiv Business Idea::Bank, care a subliniat, în cadrul celei de-a III-a ediții a Conferinței ”Banking Innovation Lab.”, că ”în anii 90, a fi digital însemna să ai un casetofon care căuta stațiile radio”.

Ce înseamnă astăzi digitalizarea în banking? ”Destul de greu de răspuns la această întrebare. Consider că digitalul în banking reprezintă crearea a cel puțin unei platforme care să genereze useri experience și customer journey. În acest fel, clientul va reveni pe acestă platformă”, a menționat Alin-Daniel Fodoroiu.

În opinia sa, exista numeroase studii care arată că un om petrece foarte mult timp pe o rețea de socializare, câteva ore în medie pe zi, în timp ce pe o aplicație bancar doar un minut. ”Dacă ar fi să ne întrebăm de ce lucrurile decurg în acest fel, putem fi de acord că o rețea de socializare creează context, îi îndeamnă pe utilizatori să se reîntoarcă. Acest lucru trebuie să facem și noi băncile pe platformele pe care le promovăm”, este de părere vicepreședintele Idea::Bank.

Alin-Daniel Fodoroiu a vorbit și despre competiția care se observă la nivelul industriei bancare pe linia digitalizării, accentuată de fintech-uri, evidențiind faptul că, în mod natural, băncile au un dezavantaj. ”Băncile pleacă de la o istorie, au anumite constrângeri și sisteme greoaie. Cu toate acestea, este clar că și instituțiile de credit pot răspunde pe calea inovației, prin crearea de aplicații pe nevoile clienților, mai ales în contextul pieței din România, unde 40% din populatie nu este încă bancarizată”, a declarat bancherul.

Oficialul Idea::Bank s-a referit și la cele două concepte de ”banking digital” și ”banking tradițional”, care par să coexiste în industria locală de profil. Chiar dacă societatea românească nu pare încă pregătită să îmbrățișeze exclusiv bankingul digital ca formă de relaționare cu banca, există totuși premise pentru ca pe viitor lucrurile să se schimbe. ”Cele două concepte sunt prin definiție antagonice. Ciudățenia este că ele trebuie să se îmbine. La nivelul actual, predominant este bankingul tradițional, care are, în cel mai bun caz, o componentă digitala. Dar va invit să citiți cartea “Bank 4.0: Banking everywhere, never at a bank” și atunci o să înțelegeți că viitorul va fi altfel”, a precizat Alin-Daniel Fodoroiu.

Domnia sa a arătat că pentru schimbarea situației actuale este necesară educația digitală, care se poate manifesta prin promovarea unor aplicații simple, ușor de parcurs de către utilizatori.

”Idea::Bank a lansat două aplicații, una mai simplă și alta mai complexă. Evident, aplicația care are un succes masiv este acum cea simplă, care poate fi parcursă în trei pași. Este vorba despre WebDepo, o aplicație care le permite clienților să-și contituie un depozit online. Am lansat-o acum o lună și jumătate și deja am colectat 15 milioane de lei. Pentru o bancă mare nu reprezintă mare lucru, dar pentru o banca precum Idea::Bank este cel puțin un început promițător. Avem deja peste 350 de clienți și o rată de 90% de finalizare a procesului în rândul celor care au accesat aplicația. Adică, au intrat pe ideea că vor un depozit și au finalizat procesul constituindu-și depozitul. Cred că simplitatea este atuul principal în reușita acestui proiect dezvoltat de Idea::Bank. Această poveste de succes ne arată că băncile trebuie să creeze acele aplicații, atât de intuitive, încât să pară a fi naturale. Și un copil de trei ani să poată să le folosească”, a subliniat Alin-Daniel Fodoroiu.

Vicepreședintele Idea::Bank a mai semnalat faptul că instituția de credit este foarte implicată în procesul de digitalizare, investind foarte mult în acest domeniu. ”Am construit chiar un departament de digital banking care să dezvolte şi să managerieze proiectele de digitalizare. Am demonstrat cu aplicația WebDepo că barierele pot fi depăşite. Este adevărat că lucrurile sunt mai complicate pe partea de deschidere de cont sau pe partea de creditare online, însă soluții se pot găsi”, a conchis bancherul.