Alpha Bank și APPE au lansat Kids, prima aplicație de educație financiară destinată copiilor, avizată MEN

“Kids – o afacere de succes” este prima aplicație de educatie financiara destinata copiilor cu varsta intre 7-10 ani omologata de Ministerul Educatiei Nationale

Jocul “Kids – o afacere de succes” lansat de Asociaţia pentru Promovarea Performanţei ȋn Educaţie (APPE) in parteneriat cu Alpha Bank Romania și dezvoltatorul Tara Interactive și a fost omologat de Ministerul Educatiei Nationale.

“Kids – o afacere de succes” este o combinație de jocuri educaționale, rezolvarea problemelor și chestionare. Conținutul educațional al aplicației aduce in atenția copiilor primele notiuni de educatie financiara si antreprenoriat, cum ar fi economisirea, gestionarea cheltuielilor, sau stabilirea de obiective.

Aplicatia este destinata copiilor din clasele primare, iar odata cu omologarea primita din partea Ministerului Educatiei Nationale va putea fi folosita ca suport in cadrul orelor de educatie financiara.

“In predarea educatiei financiare in scolile din Romania, urmarim aplicarea celor mai bune practici din Uniunea Europeana (recomandate atat de OECD, cat si de BCE) cum ar fi: utilizarea aplicatiilor informatice sau digitalizarea manualelor. Educatia financiara reprezinta inovatie in educatie prin metodele si tehnicile moderne de predare utilizate, prin dezvoltarea creativitatii si gandirii logico-matematice la elevi, prin imbinarea formalului cu non-formalul si prin interdisciplinaritatea materiei de studiu (sunt imbinate notiuni de matematica financiara, limba romana, desen, istorie, geografie, comunicare, antreprenoriat etc).” a declarat Ligia Georgescu-Golosoiu, Presedinte APPE.

“Educatia financiara este o prioritate pentru Alpha Bank Romania, concretizata in sprijinirea a numeroase initiative din acest domeniu: de la Olimpiada Micilor Bancheri, editarea de manuale de educatie financiara si pana la aceasta prima aplicatie de educatie financiara pentru copiii din clasele primare. Suntem onorati de parteneriatul durabil cu Asociatia pentru Promovarea Performantei in Educatie si adresam pe aceasta cale multumiri tuturor celor care si-au adus contributia la realizarea acestui proiect temerar” a declarat Tiberiu Mercurian, director Directia Marketing, Alpha Bank Romania.

Aplicația “Kids – o afacere de succes” este disponibilă pentru descărcare pe iOS si Android din paginile dedicate aplicaţiilor, dar și de pe www.alphabank.ro și www.appe.ro