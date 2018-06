Alpha Bank este partenerul oficial al Cupei Romaniei si al Campionatului National de Yachting, cele mai importante competitii de yachting din Romania

Alpha Bank Romania este partenerul oficial al Cupei Romaniei si a Campionatului National de Yachting, evenimente de referinta ale fenomenului de yachting offshore din Romania care rivalizeaza ca numar de ambarcatiuni si participare a sportivilor cu orice campionat European de anvergura. Peste 350 de sportivi si peste 60 de barci s-au inregistrat deja in competitiile din 2018.

Cupa Romaniei a ajuns la a VI-a editie, fiind competitia centrala a navigatiei offshore din Romania si in ultimii ani chiar din Marea Neagra. Organizarea Cupei Romaniei a condus la dezvoltarea semnificativa a acestui sport, la cresterea numarului de ambarcatiuni si chiar a numarului de sportivi legitimati in cadrul Federatiei Romane de Yachting. Daca in 2013 erau inscrise 23 de ambarcatiuni cu vele, anul trecut, in 2017, numarul acestora a crescut la 56.

“Parteneriatul Alpha Bank – Cupa Romaniei este unul important pentru Alpha Bank Romania, cupa fiind principalul concurs offshore din Romania si zona Marii Negre. Fiind partenerul oficial al Cupei Romaniei putem aduce si mai mult in atentia publicului yachting-ul ca si sport care ii pregateste pe practicantii acestuia sa persevereze, sa fie flexibili si sa se adapteze la situatii neprevazute, sa aiba increderea in sine si in partenerii de echipa” a declarat Cristian Dragos, Vicepresedinte Executiv Retail, Alpha Bank Romania.

“Acest eveniment aduce plus valoare atat la nivel de imagine a acestei discipline sportive in Romania, cat si un aport considerabil la nivelul participarii prin numarul de persoane angrenate in acest eveniment sportiv de amploare.” a declarant dl Alexandru Micu, Presedintele Federatiei Romane de Yachting.

„Avem deosebita onoare si placere de a avea alaturi Alpha Bank Romania in calitate de sponsor principal al Cupei Romaniei, competitie de sailing offshore organizata pentru al 6-ea an consecutiv de catre Asociatia Black Sea Sailing si Marina LifeHarbour. Demersurile pentru organizarea acestei competitii sportive sunt rasplatite prin cresterea constanta a numarului de competitori si multumim acestora pentru participare.” A declarat dl Bogdan Gradinaru, Presedintele Asociatiei Black Sea Sailing.

Alaturi de Alpha Bank Romania, cele doua entitati organizatoare sunt Black Sea Sailing Association – Marina Eforie si Marina Limanu. Cele doua marine se implica activ in sustinerea sailingului in Romania si ajuta la dezvoltarea fenomenului prin asigurarea cadrului profesionist pentru desfasurarea unor competitii cu nivel din ce in ce mai crescut de performanta.