ANPC a amendat o bancă pentru afectarea intereselor economice ale consumatorilor și a cerut recalcularea dobânzilor penalizatoare

ANPC anunta ca în data de 29.11.2018 ANPC, a sancționat contravențional un operator economic institutie financiar-bancara cu amendă în valoare de 30.000 lei, pentru afectarea intereselor economice ale consumatorilor, conform O.G. 21/1992(r2) și au fost aplicat inclusiv măsuri complementare de recalculare a dobânzilor penalizatoare.

Potrivit surselor Profit.ro, banca sancționată este Piraeus Bank, redenumită recent- First Bank, după preluarea de un fond de investiții american.

Potrivit comuncatului de presă, ANPC a dispus pentru perioada executării silite, până în prezent, recalcularea dobânzilor penalizatoare, doar în funcţie de dobânda legală și restituirea către împrumutanți a sumelor de bani încasate în plus.

În urma efectuarii controlului la întreg portofoliul de credite executate silit, s-a constatat faptul ca operatorul economic institutie financiar-bancară percepea, după declararea exigibilitatii creditelor, dobanda penalizatoare din contracte, ignorand prevederile legale, precum si Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. XI/2005, obligatorie erga omnes.

Dobânda legală, singura pe care avea dreptul operatorul economic institutie financiar-bancara să o aplice in perioada executării silite, este reglementată de O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. Conform art. 3, alin. (1) din O.G. nr. 13/2011:

”Rata dobânzii legale remuneratorii se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.”

Având în vedere aspectele menţionate, se constată faptul că prin perceperea, la întreg soldul creditului, a dobânzilor penalizatoare prevăzute în contract, pe perioada executării, operatorul economic institutie financiar-bancara a prestat servicii prin care au fost afectate interesele economice ale consumatorilor încălcându-se, astfel, prevederile art. 7, lit. c), alin. 2 din O.G. nr. 21/1992 (rep.) şi se sancţionează conform prevederilor art. 50, alin. (1), lit. a) din O.G. nr. 21/1992 (rep.) privind protecţia consumatorilor.

Datele în care au fost săvârşite faptele contravenţionale sunt corespunzatoare perioadei derulării contractului de credit şi perioadei executării silite, astfel încât contravenţiile constatate sunt continue, încălcarea obligaţiei legale durând în timp conform prevederilor art. 13, alin. (2) din OG nr. 2/2001.

In conformitate cu OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, operatorul economic are dreptul sa conteste procesul verbal de constatare a contraventiei, se mai arata in comunicatul ANPC.