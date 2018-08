ANPC sanctioneaza Bancpost pentru practici comerciale incorecte

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor anunta ca a sanctionat contraventional Bancpost S.A. cu amenda in valoare de 150.000 lei, in data de 06.08.2018, pentru incalcarea prevederilor legale privind practicile comerciale incorecte conform Legii 363/2007, cat si pentru afectarea intereselor economice ale consumatorilor, conform O.G. 21/1992(r2).

Bancpost este acuzata ca a cesionat creditele performante ale unor persoane fizice catre un SRL din Olanda.

Autoritatea considera ca societatea pentru care s-au cesionat creditele nu este autorizata ca banca sau IFN si nu avea dreptul sa incaseze dobanzi si comisioane de la consumatorii romani. Mai mult, banca nu si-a notificat clientii despre cesionarea creditelor.

ANPC explica:

Astfel a fost aplicata masura complementara “Restituirea sumelor de bani percepute nejustificat pentru intreg portofoliul de credite cesionat de catre Bancpost S.A (fie direct, fie prin intermediul altor societati, respectiv EFG New Europe Funding II B.V., Eurobank Ergasias S.A. etc. fara a ne limita) reprezentand dobanzi, dobanzi penalizaloare, penalitati calculate si retinute in perioada 11.07.2008-27.03.2018, cand cesionar a fost EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.)”

In urma actiunii de control au fost verificate aspecte privind cesiunea de creante de la Bancpost S.A. la EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.) fiind o persoana juridica neautorizata. In consecinta, avand in vedere faptul ca, fata de debitorii cedati nu au fost indeplinite formalitatile prevazute de lege pentru opozabilitatea cesiunii de creanta, institutia de credit cedenta Bancpost S.A. are calitate procesuala pasiva si nu se justifica calitatea de creditor a cesionarului fata de debitorii cedati.

Intrucat cesionarul creditului nu a avut calitatea de banca, institutie de credit autorizata, dobanda calculata si retinuta trebuia sa fie zero pe intreaga perioada a cesionarii 11.07.2008-27.03.2018.

Cu privire la aceste aspecte, ANPC a informat si urmatoarele institutii: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor si Banca Nationala a Romaniei.

Pozitia Bancpost: Instanta va decide legalitatea masurilor dispuse. Toate deciziile stabilite de ANPC sunt suspendate, conform legii. Creditele cesionate nu sunt incluse in tranzactia cu BT



“Bancpost a luat nota de opinia ANPC şi va discuta cu autoritatea pentru a înţelege mai bine considerentele care au stat la baza deciziei. Din momentul contestării în faţa instanţelor de judecată şi până la momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, toate măsurile stabilite prin procesul verbal sunt suspendate de drept, conform legii.

În orice situaţie însă, obligaţia de restituire a anumitor sume de bani nu va putea fi reţinută în sarcina băncii, ci, eventual, în măsura în care instanţa va constata legalitatea măsurilor dispuse, doar pe seama cesionarului, care a încasat sumele. Orice eveniment care a avut loc anterior momentului finalizării tranzacţiei de cumpărare a Bancpost de către BT nu intră în aria de răspundere a Băncii Transilvania, urmând să fie adresat corespunzător şi gestionat de către acţionarii anteriori (societăţile din Grupul Eurobank), în conformitate cu condiţiile contractuale convenite la momentul perfectării tranzacţiei.

Integrarea Bancpost în Grupul Financiar BT continuă şi nu este afectată de recentele decizii ale ANPC în legatura cu statutul clienţilor ex-Bancpost (externalizaţi către entităţi din afara ţării).

Contractul semnat între BT şi Eurobank pentru achiziţionarea Bancpost acoperă un perimetru şi un portofoliu precis şi conţine clauze detaliate care reglementează posibile situaţii precum cele menţionate mai sus.

Având în vedere că Banca Transilvania – cea mai mare entitate din Grupul Financiar BT – este o instituţie listată, BT va continua să respecte standardele de transparenţă în relaţia cu investitorii săi şi reamintim faptul că declaraţii vădit false sau zvonuri din partea unor diverşi lideri de opinie pot cădea sub incidenţa legislaţiei privind abuzul de piaţă şi ar putea fi investigate de către autorităţile de supraveghere.”