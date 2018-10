ANPC a castigat un proces cu efecte Erga Omnes pentru clientii Bancpost creditati in franci elevetieni

ANPC castiga procesul cu Bancpost. In data de 03.10.2018, Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat in Dosarul nr. 20993/3/2015*, care are ca obiect „actiune in constatare clauze abuzive urmare a intocmirii Procesului Verbal de Constatare a Contraventiei 0687120 din 21.04.2015, de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor”.

Sentinta are efecte Erga Omnes – pentru toate contractele. Instanta a decis ca fiind abuziva clauza 4.5, clauza de modificare unilaterala a dobanzii.

Ca urmare a sentintei, consumatorii care detin contracte de credit pentru acordarea unei facilitati de credit pentru nevoi personale, in moneda CHF (franci elvetieni), pot sa solicite, prin actiuni separate, restituirea sumelor calculate in plus, ca urmare a constatarii nulitatii clauzei specificate in sentinta.

“Admite apelul declarat de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. Respinge apelul formulat de BANCPOST SA ca nefondat. Schimba in parte sentinta atacata, in sensul ca constata caracterul abuziv si nulitatea clauzelor care au formularea celei prevazute la art.4.5 din contractele de credit cu nr. HL12303/12.06.2007, HL11317/14.05.2007 si HL17467/05.11.2007 si din celelalte contracte de credit in curs de executare. Mentine in rest celelalte dispozitii ale sentitei in sedinta publica astazi 03.10.2018”.

Astfel, clauza mentionata in solutia data de Curtea de Apel Bucuresti are urmatorul continut :

4.5. « Pe parcursul derularii contractului, cu exceptia perioadei mentionate la pct. 4.1 (Pentru perioada cuprinsa intre data primei trageri din contul de credit si 12 luni, rata dobanzii este fixa. Dupa aceasta perioada, dobanda este variabila), banca isi rezerva dreptul de a modifica dobanzile si comisioanele bancare. Modificarea dobanzii va fi operata in luna de referinta la data scadentei prevazuta in contractul de credit. Instiintarea imprumutatului privind modificarea dobanzilor si comisioanelor bancare se face de catre banca prin afisare la sediul unitatii sau prin notificare scrisa. In cazul modificarii dobanzilor se modifica si graficul de rambursare. Imprumutatul poate accepta sau refuza modificarea. Neprecizarea punctului de vedere pana la urmatoarea scadenta a creditului de la data modificarii dobanzii, comisioanelor si taxelor bancare se considera acceptare tacita. In situatia neacceptarii de catre imprumutat a modificarii dobanzii si comisioanelor bancare are dreptul sa denunte unilateral contractul rambursand in avans, creditul, comisioanele si dobanzile aferente”, potrivit unui comunicat de presa al ANPC.