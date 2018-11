Banca Transilvania: primul wallet bancar din România mai primește alte 5 funcționalități noi. Aplicația BT Pay a fost descărcată de 180.000 de ori

Banca Transilvania lansează opțiuni noi pentru aplicația BT Pay, aşa încât clienții au la dispoziție tot mai multe posibilități de gestionare facilă şi non-stop, cu ajutorul telefonului, a cardurilor şi a banilor.

Noile funcționalități BT Pay sunt următoarele:

• Urmărirea, pe categorii, a cumpărăturilor şi plăților făcute cu cardurile;

• Setarea limitelor de tranzacționare a cardurilor BT fizice şi a celor înrolate în BT Pay (digitale) pentru plățile la comercianți şi pentru cele online, respectiv pentru retragerile de bani de la bancomatele Băncii Transilvania;

• Blocarea temporară sau permanentă a cardurilor BT digitale şi fizice;

• Alimentarea cardului de credit cu suma minimă sau maximă necesară lunar – automat, la scadență sau în orice moment;

• Acces la oferte pentru cei care folosesc BT Pay şi Fitbit: prin conectarea cu contul Fitbit, utilizatorii vor găsi oferte BT surpriză pe care le pot accesa în funcție de numărul de paşi făcuți prin mersul pe jos, precum şi de folosirea BT Pay.

Ofertele de început sunt următoarele: număr dublu de puncte STAR pentru plățile cu cardul de cumpărături prin BT Pay, discount la pachetele Snowfest 2019 şi asigurare gratuită pentru incidente.

“Cu 12 funcționalități BT Pay lansate în zece luni, dezvoltarea acestei aplicații a fost şi este o prioritate pentru noi în ceea ce priveşte abordarea BT <going digital>. Dorim să oferim varietate clienților noştri, pentru a putea alege opțiunile care li se potrivesc cel mai bine zi de zi. Am început cu plățile contactless şi cu transferul rapid de bani, iar acum am ajuns să integrăm în BT Pay opțiuni care ajută la gestionarea mai bună a cardurilor şi a banilor, respectiv care încurajează un stil de viață sănătos. Pregătim, desigur, şi alte lansări.“ – declară Oana Ilaş, Director Coordonator, Direcția Dezvoltare şi Management Produse Retail, Banca Transilvania.

“Produsele Fitbit sunt gândite pentru a ajuta oamenii să îşi atingă obiectivele în materie de sănătate şi sport, oferindu-le sfaturi practice, în funcție de nevoile lor. Cu ajutorul acestui parteneriat cu Banca Transilvania putem să facem cunoscut şi mai mult conceptul de a face mişcare în mod constant, păstrând totodată motivația la cote ridicate în fiecare zi.” – afirmă Rareş Florea, Regional Country Manager Fitbit.

Aplicația BT Pay poate fi descărcată gratuit din Google Play Store sau App Store, pe smartphone-uri cu Android şi iOS şi presupune adăugarea în format digital a cardului/cardurilor de la Banca Transilvania.

De la lansare, din ianuarie a.c., aplicația a fost descărcată de 180.000 de ori. Numărul plăților cu telefonul la comercianți şi al transferurilor de bani între utilizatorii aplicației a crescut cu 35% în trimestrul al treilea față de cel anterior.