APPE: 15.000 de elevi din România au participat la evenimentul internațional Global Money Week

Peste 15.000 de elevi din învățământul preuniversitar din întreaga țară au participat anul acesta la evenimentul Global Money Week în România, organizat de Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație (APPE), în baza parteneriatului încheiat cu fundația olandeză Child and Youth Finance International, lider mondial în educație financiară.

Circa 235 de școli și grădinițe din România și 440 de coordonatori, cadre didactice, au răspuns pozitiv invitației lansate de APPE tuturor Inspectoratelor Școlare Județene din țară, precum și Inspectoratului Școlar al Municipiului București, potrivit unu comunicat de presă al APPE.

Sub directa coordonare a dascălilor implicați, timp de o săptămână, cei 15.000 de elevi au participat la conferințe/simpozioane pe teme de educație financiară, au vizitat Muzeul Băncii Naționale a României, sucursale teritoriale ale băncii centrale sau diverse alte instituții financiar –bancare, care activează pe teritorul României sau le-au deschis ușile bancherilor interesați de educație financiară.

”Temele practice au fost foarte apreciate de elevi, împreună cu profesorii aceștia punând laolaltă cunoștințele accumulate în orele de eduație financiară,dar și creativitatea și ingeniozitatea vârstei în scop nobil”, a declarat Ligia Georgescu- Goloșoiu, doctor în economie, Președinte al Asociației pentru Promovarea Performanței în Educație .

În multe dintre școlile participante la Global Money Week, elevii au realizat proiecte de educație financiară – au organizat târguri unde au promovat și oferit spre vânzare produse artizanale – felicitări, mărțișoare, picturi, etc, realizate de acestia. Elevii s-au ocupat nu doar de organizare ci și-au folosit și cunoștințele de educație financiară dobândite, calculând prețuri de vânzare, stabilindu-și inclusive marje de profit. Câștigurile realizate astfel vor fi utilizate, apoi, pentru dotarea claselor, achiziția de cărți pentru acei copii care nu dispun de resurse financiare.

Alții au realizat afișe pentru a încuraja economisirea, au meșterit pușculițe, au scris compuneri pe tema economisirii, filmulețe pe tema banilor dar și a monedelor noi, precum bitcoin. Cele mai bune lucrări ale elevilor români au fost incluse in newsletter-ul official al fundatiei olandeze, in care Romania a avut posibilitatea să publice.

Global Money Week a coincis cu prima etapă a concursului național Olimpiada Micilor Bancheri

În contextul Global Money Week în România, Asociația a organizat și prima etapă, locală, a Olimpiadei Micilor Bancheri, concurs național pe teme de educație financiară, ajuns anul acesta la a cincea ediție. Unul din zece elevi înscriși în programul de educație financiară desfășurat de Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație (APPE), împreună cu Inspectoratul Școlar Prahova, vrea să câștige trofeul ”Micul bancher al anului 2018”. La cea de-a cincea ediție a concursului național de educație financiară destinat elevilor din învățământul primar, s-au înscris 4.000 de elevi din cei peste 40.000 care urmează cursurile de educație financiară inițiate de Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație.

”Creșterea de la un an la altul atât a numărului de elevi înscriși la cursurile create de Asociație, dar și la Olimpiada micilor bancheri demonstrează fără doar și poate că deja educația financiară a depășit bariera unei discipline opționale în școala românească și devine o necesitate de la un an la altul. Suntem bucuroși că și pentru această ediție am găsit deschiderea necesară pentru a asigura finanțarea proiectului și recompensarea performanței – profesori și elevi premianți deopotrivă”, a declarat Ligia Georgescu Goloșoiu, Președintele Asociației pentru Promovarea Performanței în Educație.

La concursul din acest an, s-au înscris peste 130 de cadre didactice, reprezentând 34 de județe. “Fiind centenarul Marii Uniri, la ediția din acest an, vor participa și copii din Republica Moldova. Sunt convinsă de efectele benefice ale acestui program pe termen lung la nivelul întregii societăți românești”, a declarat Ligia Georgescu- Goloșoiu, doctor în economie, Președinte al Asociației pentru Promovarea Performanței în Educație și inițiator al proiectului de educație financiară.

Competiția se va derula în mai multe etape, pe modelul concursurilor școlare clasice, obiectivul fiind și îmbinarea formalului (școala), cu non-formalul (vizita la o bancă) și a predarii interdisciplinare– cunoștințele de educație financiară sunt îmbinate cu noțiuni de matematică, desen, istorie, antreprenoriat etc.

După prima etapă, din cei 4.000 elevi, au rămas în concurs cca 390 elevi, care vor trebui să realizeze în perioada următoare un proiect de educație financiară.

Olimpiada Micilor Bancheri este un proiect, premiat de Bursa de Valori București (BVB), cu ocazia deschiderii Anului bursier 2018, ca fiind “cea mai buna initiativa educationala pe piata de capital in 2017”, care încurajează creativitatea și inovația, gândirea logico-matematică, dincolo de verificarea cunoștințelor de educație financiară dobândite la clasă, cu ajutorul manualelor de educație financiară puse la dispoziție, gratuit, de către Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație. .