În primele 9 luni, Garanti Bank a înregistrat un profit net de 108 milioane lei. Ufuk Tandoğan, CEO: ne propunem să ne consolidăm poziția în piață

Grupul Garanti România a înregistrat, în primele nouă luni ale anului, o creștere de 11% a volumului total de active, care depășeste în prezent 12 miliarde lei.

În perioada ianuarie-septembrie, Grupul a realizat un profit net consolidat de 133 milioane lei, în creștere cu peste 7% față de aceeași perioadă a anului trecut, precum și venituri nete consolidate de 426 milioane lei.

La nivel individual, Garanti Bank a înregistrat un profit net de 108 milioane lei la finalul lunii septembrie, reprezentând o creștere de 9,5% de la an la an. Evoluția ascendentă se datorează creșterii veniturilor din activitatea bancară, dar și pe fondul reducerii cheltuielilor operaționale, ca urmare a modelului de afaceri axat pe eficiență. Totodată, ponderea creditelor neperformante a scăzut progresiv, fiind semnificativ sub media pieței, în timp ce rata de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane se poziționează peste nivelul de 60%.

Strategia eficientă a băncii de a dezvolta un portofoliu sănătos a determinat o creștere a volumului de credite la 7,52 miliarde lei, la finalul celui de-al treilea trimestru al anului. De asemenea, volumul depozitelor a avansat la rândul său și a ajuns la 7,9 miliarde lei la finalul lunii septembrie, depozitele clienților de Retail și IMM contribuind substanțial prin creșteri de peste 25% de la an la an.

Indicatorii de risc ai Garanti Bank sunt actualmente la un nivel confortabil. Banca este în continuare bine capitalizată, având o lichiditate adecvată și un cost scăzut al riscului, ceea ce reflectă modelul de business sănătos și solid al Garanti Bank.

“Anul acesta reprezintă un reper important în istoria noastră, 2018 fiind anul în care am împlinit 20 de ani de activitate în România, piaţă în care dorim să ne continuăm parcursul ascendent. Rezultatele obținute reprezintă o dovadă incontestabilă a faptului că am reușit să ne valorificăm punctele forte și să reiterăm angajamentul pe termen lung pe care îl avem în România. Pentru viitor, ne propunem să ne consolidăm poziția în piață. Ne vom concentra în continuare pe creşterea satisfacţiei angajaţilor și a clienţilor noştri şi pe oferirea unor servicii de calitate”, a declarat Ufuk Tandoğan, CEO Garanti Group Romania.

Ca parte a aceluiași grup care oferă servicii financiare integrate, și instituțiile nebancare ale Grupului Garanti România au înregistrat rezultate solide în primele nouă luni ale anului. Astfel, Garanti Leasing a atins un profit net de 13,8 milioane lei, iar Garanti Credite de Consum, un profit net de 11,2 milioane lei.

Grupul Garanti România este deținut de către Turkiye Garanti Bankasi (TGB), a doua cea mai mare bancă privată din Turcia. În primele nouă luni din 2018, TGB a înregistrat un venit net consolidat de 5,6 miliarde lire turcești (806,2 milioane euro) și active de 456,3 miliarde lire turcești (65,7 miliarde euro), în timp ce contribuția la economie s-a reflectat printr-un portofoliu de credite (cash și non-cash) în valoare de 354,7 miliarde lire turcești (51 miliarde euro). TGB deservește 16 milioane de clienți în zonele corporate, comercial, întreprinderi mici și mijlocii, precum și retail, cărora le oferă servicii financiare integrate.