ANPC a amendat ING Bank pentru dublarea tranzacțiilor. 225.525 de clienți ai băncii au fost afectați

Potrivit ANPC, a fost solicitat bancii un punct de vedere cu privire la incidentul operational care a afectat un numar de consumatori, clienti ai bancii, in cursul zilei de 8.10.2018.

De asemenea, ING Bank sustine, printr-un punct de vedere suplimentar, emis pe 10.10.2018, ca, din numarul total de consumatori afectati, „aproximativ 7.000 de clienti care au initiat plati pana la momentul remedierii, au fost afectati in mod direct, ca urmare a intervenirii incidentului, in sensul in care tranzactiile acestora au fost respinse pe motiv de fonduri insuficiente”.