Ce face și ce nu face Banca Naţională. Liviu Voinea consideră că BNR, o instituție independentă, ar putea administra Protecția Consumatorilor

Liviu Voinea a prezentat câteva informaţii privind activitatea BNR, arătând că Banca Naţională “apără” stabilitatea preţurilor, stabilitatea financiară şi stabilitatea cursului de schimb, însă nu calculează inflaţia şi nu stabileşte cursul.

“Ce face concret Banca Naţională? Ce influenţă are ea asupra societăţii? BNR a fost creată acum 138 de ani ca o expresie a capitalului românesc şi ea şi funcţiile ei au evoluat în timp odată cu societatea. Obiectivul fundamental este asigurarea stabilităţii preţurilor. Criza globală a evidenţiat însă noi sarcini pentru băncile centrale, stabilitatea financiară, în special. Stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară conduc la stabilitatea cursului de schimb. Aşadar, Banca Naţională apără stabilitatea preţurilor, stabilitatea financiară şi stabilitatea cursului de schimb. În ce priveşte stabilitatea preţurilor, ţinta noastră de inflaţie este de 2,5%, plus, minus 1%. Această ţintă a fost atinsă în anul 2017, a fost 3,3% şi va fi atinsă şi în anul 2018, când estimăm că inflaţia la sfârşitul anului va fi 3,5%, va fi atinsă şi în 2019, când estimăm că va fi 3%. BNR elaborează şi aplică politica monetară. Autorizează, reglementează şi supraveghează instituţiile de credit. Promovează şi monitorizează buna funcţionare a sistemelor de plăţi. Emite bancnote şi monede, administrează rezervele internaţionale, acţionează ca un împrumutător de ultimă instanţă, banca băncilor comerciale”, a spus Voinea.

Viceguvernatorul BNR a subliniat că nu este “în sarcina” BNR protecţia consumatorilor, punctând că în opinia sa ANPC ar trebui să fie “în sarcina” unei autorităţi de supraveghere financiară.

“Ce nu face Banca Naţională: Banca Naţională nu calculează inflaţia, ci Institutul de Statistică, el calculează. Nu stabileşte ea cursul, acesta e stabilit de piaţă, printr-un mecanism de flotare controlată, BNR doar îl comunică. Şi nu stabileşte ea ROBOR-ul, acesta e stabilit de tranzacţiile interbancare iar BNR doar calculează media.”

Liviu Voinea consideră că BNR, o instituție independentă, ar putea administra Protecția Consumatorilor

“Mai mult, potrivit legii, Protecţia Consumatorilor nu este în sarcina noastră, ci a ANPC, deşi, în opinia mea personală, ar trebui să fie în sarcina unei autorităţi de supraveghere financiară, chiar a Băncii Naţionale. Potrivit legii, BNR este independentă şi aşa trebuie să fie pentru a-şi putea exercita mandatul”, a mai declarat Liviu Voinea.

Acesta a precizat că Banca Naţională este independentă, fapt ce nu înseamnă că “nu dă socoteală”.

“Profitul Băncii Naţionale provine în principal din administrarea rezervei, din emisiunea de monede şi din împrumuturile acordate băncilor comerciale. O parte din rezerva de aur, după cum ştiţi, este ţinută în străinătate, la Londra şi este bine că este aşa, pentru a nu se repeta episoade precum 1917 sau 1952 când rezerva a fost transferată sub presiunea războiului sau a fost confiscată. Banca Naţională este independentă, dar asta nu înseamnă că ea nu dă socoteală. Prezentăm Parlamentului în luna iunie raportul anual, prezentăm opiniei publice de două ori pe an raportul asupra stabilităţii financiare şi de patru ori pe an raportul asupra inflaţiei”, a menţionat Liviu Voinea.