Banca Transilvania anunţă că pregăteşte o variantă de conversie pentru cei 3.000 de clienţi Bancpost cu credite în franci elveţieni, raportată la aprecierea leului faţă de CHF din ultimii ani

Banca Transilvania a inceput sa ofere noilor sai clienti proveniti din achizitia Bancpost detalii despre relatia si urmarile unei astfel de schimbari. Comunicarea ii vizeaza pe toti clientii bancii, insa mesajul destinat clientilor cu credite in franci elvetieni este cel mai asteptat. Cei 3.000 de clienti cu imprumuturi in CHF au multe intrebari si necunoscute si asteapta deciziile bancii.

Temeri privind noua relatie contractuala au toti, insa clientii cu credite in franci asteapta o conversie avantajoasa a imprumuturilor

Noii clienti ai bancii din Cluj cunosc deja relatia imprumutantilor in franci preluati de la Volksbank. Cei mai multi au acceptat oferta de conversie a bancii, altii au ales calea instantelor.

Tocmai de aceea, Banca Transilvania anunta ca a inceput analiza informatiilor referitoare la cei aproximativ 3.000 de clienti Bancpost cu credite in franci elvetieni, in contextul in care a devenit proprietar al Bancpost (99,15%) in aprilie a.c.

BT da de inteles debitorilor cu imprumuturi in franci elvetieni ca va exista o analiza complexa, iar clientii vor beneficia de un discount la valoarea soldului, in concordanta cu variatia cursului dintre francul elvetian si leu din uiltimii trei ani. Cum in aceasta perioada avem o intarire a leului de 7%, este previzibil ca discountul de care vor beneficia clientii Bancpost sa fie mai mic decat cel de care s-au bucurat clientii Volksbank.



“Varianta de conversie va tine cont inclusiv de evolutia cursului francului elvetian din ultimii ani, avand in vedere aprecierea leului fata de acesta cu aproximativ 7% in mai 2015 – martie 2018.”

“Echipe de la cele doua banci vor lucra impreuna pentru gasirea solutiilor care sa fie in sparijinul clientilor Bancpost cu imprumuturi in respectiva valuta, pentru o colaborare pozitiva, pe termen lung”, este primul mesaj transmit de Banca Transilvania noilor sai clienti.

Ce inseamna aceasta achizitie pentru tine, clientul Bancpost

Banca Transilvania isi anunta clientii ca a devenit proprietarul pachetului majoritar de actiuni pe care Eurobank Group il avea la Bancpost, respectiv al actiunilor detinute la ERB Retail Services si ERB Leasing. Urmeaza integrarea acestora in Grupul Financiar BT si, practic, este perioada in care cunoastem echipa, clientii, produsele si serviciile Bancpost.

* Contul tau de la Bancpost ramane la Bancpost.

* Operatiunile in cont le poti realiza doar la Bancpost in perioada urmatoare.

* Depozitele tale sunt in siguranta. BT si Bancpost beneficiaza de garantarea depozitelor de pana la 100.000 euro/deponent, prin intermediul Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare.

* Daca ai nevoie de informatii in plus, detaliile de contact sunt urmatoarele: 0800 110 200; 021 3020 789, infocenter@bancpost.ro.

Conversia din 2015

In 2015, dupa achizitia Volksbank, 14.712 de clientii eligibili ai Volksbank Romania (VBRO) cu împrumuturi în franci elvetieni au acceptat oferta de conversie propusa de Banca Transilvania. Adica 83,12%.

95,90% dintre clientii care au acceptat oferta au ales leul ca moneda de conversie. Oferta de conversie, desfasurata pe parcursul a trei luni, a constat în oferirea unei reduceri de 22,5% pentru cei care au convertit creditele VBRO din CHF în lei sau în euro, aplicabila soldului creditului curent.