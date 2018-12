Banca Transilvania susţine EntrepreNation CityStart – competiţia naţională de antreprenoriat pentru liceeni şi studenţi

The Entrepreneurship Academy (EA), prima facultate din Sud-Estul Europei dedicată antreprenoriatului, împreună cu Banca Transilvania, lansează în premieră competiţia naţională EntrepreNation CityStart, destinată liceenilor şi studenţilor în anul I pasionaţi de business, management, antreprenoriat şi intraprenoriat. Aceasta este destinată dezvoltării aptitudinilor antreprenoriale a peste 300 de tineri, iar câştigătorii vor avea acces la burse de studiu în valoare totală de peste 50.000 de euro.

Competiţia are loc în perioada decembrie 2018 – aprilie 2019 în Iaşi (8 decembrie), Galaţi (8 decembrie), Sibiu (19 ianuarie), Cluj-Napoca (26 ianuarie) şi Timişoara (26 ianuarie). Tinerii care doresc să se înscrie, o pot face gratuit, prin completarea unui formular de participare disponibil pe pagina de Facebook @TheEntrepreneurshipAcademy, iar mai multe detalii sunt disponibile online.

Antreprenori cu experienţă şi studenţi care au deja un business îi vor ghida pe participanţii EntrepreNation CityStart

În fiecare dintre cele cinci oraşe în care se va desfăşura competiţia, antreprenori cu experienţă vor fi alături de participanţi. Împreună cu studenţi ai The Entrepreneurship Academy care au deja un business îi vor ghida să genereze idei cu impact într-o competiţie în care sunt provocaţi să genereze idei de afaceri. Ulterior, timp de 4 luni, participanţii vor intra într-un program de mentorat şi antreprenoriat susţinut de echipa EA, pentru a implementa şi testa ideile de afaceri generate în timpul competiţiei.

Câştigătorii vor primi burse de studiu la EA – The Entrepreneruship Academy şi accesul într-un program antreprenorial concentrat

Echipele câştigătoare vor fi anunţate în luna aprilie 2019, în cadrul finalei EntrepreNation CityStart. Apoi, acestea vor intra într-un BootCamp, un program antreprenorial de 7 zile. Fiecare câştigător va avea la finalul programului un plan de business viabil, pe care-l va implementa având la dispoziţie întâlniri de mentorat cu studenţii şi antreprenorii din reţeaua The Entrepreneurship Academy.

“Ne bucurăm că avem ocazia să ne implicăm în acest proiect frumos şi să facem astfel încă un pas în ceea ce priveşte educaţia antreprenorială şi financiară. De aceasta data ne adresăm liceenilor şi studenţilor, în care avem mare încredere că vor contribui cu entuziasm şi idei la viitoare businessuri. Proiectul atinge două dintre direcțiile principale ale implicării BT în comunitate – antreprenoriatul şi educația – ambele domenii cheie pentru dezvoltarea României.” – declară Sergiu Mircea, director Marketing & Comunicare, Banca Transilvania.

The Entrepreneurship Academy înseamnă un mediu în care echipe de studenţi învaţă business construind şi administrând afaceri reale sub îndrumarea unui team coach, al unui business coach şi a unei echipe de experţi şi profesori internaţionali. Modelul educațional dezvolat în ţări precum Finlanda, Olanda, Spania sau Marea Britanie are la bază elemente cheie precum:

• Studenţii lucrează în echipe de antreprenori pentru dezvoltarea de business-uri reale, încă din primul an de studiu.

• Elementele de teorie predate sunt structurate astfel încât să urmeze parcursul practic de implementare al afacerilor create de către studenţi.

• Profesorii EA-The Entrepreneurship Academy sunt oameni de afaceri, manageri din companii internaţionale şi profesori de la universităţile din străinătate.

• Fiecare an de studiu are ataşată o experienţă internaţională de cel putin 6 săptămâni în care studenţii EA vor învaţa şi vor discuta cu antreprenori din afara ţării.

The Entrepreneurship Academy are sediul în Bucureşti şi oferă celor interesaţi de antreprenoriat şi intraprenoriat un program de licenţă de 4 ani de zile în business, administrarea afacerilor şi antreprenoriat.