Ești pasionat de natură și vrei să fii voluntar? Banca Transilvania te invită să “Fii Ranger Urban!” pentru Parcul Natural Vacărești

Banca Transilvania si Asociatia Parcul Natural Vacaresti lanseaza programul “Fii Ranger Urban!” prin care doresc sa recruteze voluntari pasionati de natura si de protejarea mediului inconjurator.

Esti pasionat de natura si vrei sa fii voluntar pentru protejarea mediului inconjurator? Acum o poti face, daca te inscrii in programul “Fii Ranger Urban!”, pentru Parcul Natural Vacaresti.

Echipa Asociatiei Parcul Natural Vacaresti a facut toate demersurile necesare pentru a transforma Parcul intr-o arie naturala protejata. Astazi, administratorii si aparatorii parcului au nevoie de voluntari pentru a le fi alaturi in actiunile de paza si protectie, de igienizare a spatiului, de monitorizare a speciilor de pasari si animale, dar si pentru implicarea in actiuni educative. Alaturi de echipa asociatiei, Banca Transilvania doreste sa contribuie la mentinerea sanatatii Parcului Natural Vacaresti.

Ce este un Ranger Urban?

Ranger Urban este denumirea oficiala si statutul pe care il capata orice voluntar care se implica in actiunile desfasurate de Asociatia Parcul Natural Vacaresti. Principalele indatoriri ale unui Ranger Urban sunt urmatoarele:

Actiuni de paza si protectie-patrulari

Actiuni de igienizare, toaletare, consolidare poteci si infrastructura

Actiuni de monitorizare si conservare a biodiversitatii

Actiuni educative, ghidaj, observatii ornitologice

Cum devine o persoana Ranger Urban?

Primul pas este completarea formularului de inscriere de pe website-ul Parcului Natural Vacarești, accesand http://parcnaturalvacaresti.ro/fii-ranger-urban. Odata inscrise, persoanele intra in procesul de selectie a voluntarilor, urmand sa fie anuntate in maxim 10 zile daca au fost acceptate in program. Ghidul Rangerului Urban poate fi descarcat de aici.

“Banca Transilvania, ca parte a comunitatii, sustine eforturile Asociatiei Parcul Natural Vacaresti de a mentine sanatatea celui mai mare spatiu verde din Bucuresti si totodata singura arie naturala protejata a tarii. Suntem alaturi de echipa asociatiei pentru ca ne dorim sa sprijinim actiunile sustenabile legate de mediu, din Bucuresti” – declara Sergiu Mircea, Director Marketing & Comunicare.

“Parcul Natural Vacaresti a fost infiintat prin grija rangerilor urbani. Oameni care, pe langa faptul ca iubesc natura, au ales sa se implice intr-un proiect de interes public. Sunt oamenii care treptat iau in stapanire orasul si care aleg sa se implice in rezolvarea problemelor care depasesc orizontul lor de comfort. Prin acest proiect, rangerul urban isi primeste in Parcul Natural Vacaresti spatiul de actiune, de implicare si de experimente. Invitam pe toti cei care se regasesc in profilul descris sa ni se alature”, afirma Dan Barbulescu, Membru Fondator, Asociatia Parcul Natural Vacaresti.

Parcul Natural Vacaresti a aparut din dorinta oamenilor de a pastra natura in orasul lor. Spatiul verde din inima Bucurestiului a fost proiectat initial pentru a deveni un lac, dar de-a lungul anilor lucrarile au fost abandonate. In lipsa interventiei umane, santierul s-a renaturat si populat de numeroase specii de pasari si animale.