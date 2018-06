Banca Transilvania, locul 7 în Top Social Brands 2018

A zecea ediție a clasamentului celor mai active branduri în social media din România aduce în prim-plan 75 de companii care fac performanță de top în digital. Top Social Brands 2018 este un clasament rezultatul unei cercetări ample realizate de revista Biz, împreună cu Zelist.

Brandurile care au succes în social media vin cu o abordare de 360 de grade în campaniile lor de comunicare și caută cei mai potriviți amplificatori de mesaj în funcție de publicul vizat.

În acest an, în top regăsim brandul bacancar din Clluj: BT urcă două poziţii

Banca Transilvania ocupa locul 7 in Top Social Brands, in urcare 2 pozitii fata de anul precedent. Printre punctele forte al Bancii Transilvania, care au ajutat la obtinerea acestei pozitii: Blogul BT, care reuneste articole despre evenimentele in care banca este implicata sau sustine, articole despre campanii si video-uri de educatie financiara, articole de tip “how to”, dar si analize financiare. Banca a realizat inclusiv campanii de advertising pe Instagram si Waze, dar si campanii care sa implice utilizatorii.

BT are pagini pe retelele de socializare: Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Google+, canal de Youtube, dar si pagina de Instagram.

Top Social Brands 2018 este o radiografie unică a peisajului social media din România, evidențiind noile tendințe în domeniu, inovațiile realizate de brandurile cele mai active pe rețelele sociale, canalele cu cel mai mare impact și campaniile cele mai eficiente.