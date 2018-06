BancaLaPiata un proiect al Patria Bank ce promovează serviciile bancare chiar printre tarabele de legume, fructe și brânzeturi

Patria Bank și Patria Credit IFN cu sprijinul AAPR lansează un proiect pilot denumit #BancaLaPiata. Banca va fi prezentă în piețele centrale din Bacău, Sibiu și Ploiești cu un punct de lucru chiar printre tarabele de legume, fructe, brânzeturi și alte bunătăți cu care ne încântă cei care vând în piață.

Astfel, în luna iunie, timp de două săptămâni, 5 zile pe săptămână, de marți și până duminică, reprezentanții Patria vor oferi micilor producători și comercianți din piață și magazinele din jur produse și servicii bancare, dar mai ales sfaturi și recomandări despre cum cele două instituții financiare pot să îi ajute să își crească recoltele și mica sau mai marea lor afacere. Totodată, pentru cei care fac cumpărături în piață, reprezentații Patria Bank le stau la dispozițe cu informații despre credite, depozite și orice produs bancar destinat persoanelor fizice în măsură să le îmbunătățească și să le ușureze interacțiunea cu banca.

Colaborarea dintre Patria Bank, Patria Credit și Asociația Administratorilor de Piețe din România urmărește promovarea și susținerea dezvoltării piețelor și a producătorilor, parteneriatul bazându-se totodată pe obiectivul și direcția comune de dezvoltare a economiei locale. Pentru Patria Bank și Patria Credit este normal să fie alături de clienți acolo unde aceștia au nevoie: pe câmp, în grădină sau solarii prin forța de vânzări mobilă și acum și în piață. De cealaltă parte, Asociația Administratorilor de Piețe din România este deschisă să sprijine dezvoltarea unor concepte economice necesare și utile atât celor care vând în piață, cât si celor care fac cumpărături în piață.

Proiectul vizează totodată și acțiuni de informare în piețele din alte 21 de orașe din toată țara unde reprezentanții Patria vor face vizite împreună cu reprezentanții Asociației Administratorilor de Piețe din România și vor discuta cu producătorii din piață, oferindu-le informații și facilitându-le efectiv accesul la finanţare şi alte servicii bancare pentru dezvoltarea afacerilor lor agricole.

“După 15 ani de experiență în creditarea micilor producători agricoli din mediul rural și nu numai, cu sprijinul AAPR vom intra și în piețe pentru a fi și aici aproape de producători, cărora le oferim produse flexibile și ușor de accesat pentru investiții, capital de lucru și mixt în legumicultură, pomicultură, apicultură, zootehnie, cereale și nu numai. Concret, finanţăm afacerile agricultorilor români cu sume de până la 60.000 lei, prin creditul Roditor, și avem o tehnologie de creditare specifică, iar ratele sunt ușor de plătit, la recoltă. În plus, vedem în piața un potențial mare în a găsi parteneri pentru deschiderea de noi francize Patria Credit și permanentizarea prezenței noatre fizice în piețe”. spune Raluca Andreica, Director General, Patria Credit IFN.

“Este perioada de rod a legumelor și fructelor de început de vară și producătorii și famiile lor sunt când în piață, când în seră sau pe câmp. Sunt ocupați și muncesc de dimineață până seara. Când au semănat am fost alături de ei, acum este normal să fim tot alături de ei, în piață, pentru că timp de venit la bancă nu mai au. #BancaLaPiata este un pilot în cadrul unui parteneriat pe care îl vedem strategic și pe termen lung cu AAPR, cu care avem obiective comune, de promovare a piețelor din România și de susținere a producătorilor locali, oameni, muncitori care de la an la an se dezvoltă și pe care ne dorim să îi ajutăm să crească și mai mult.“ spune Iliuță Jitaru, Director Divizia Micro, Patria Bank.

Proiectul pilot se desfășoară în luna iunie, Patria Bank și Patria Credit fiind optimiste că acesta va aduce rezultate și, în urma evaluării deschiderii și interesului faţă de prezenţa serviciilor financiare la piaţă, proiectul va fi extins treptat către un număr tot mai mare de piețe din toată țara, în cadrul unui calendar sezonier de prezențe fizice și prin echipe mobile, prezență care în timp are potențial de a deveni permanentă printr-o unitate bancară sau parteneriat de tip franciză