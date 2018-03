Bancpost dă restart în programul de educaţie financiară „Banking-ul pe înţelesul tuturor”

Bancpost dă startul celei de-a treia ediții a programului multianual de educație financiară Banking-ul pe înțelesul tuturor, la care peste 4.000 de elevi din clasele I-VIII din Bucureşti şi din ţară sunt aşteptaţi să participe. Programul face parte din angajamentul băncii de a contribui în mod activ la extinderea şi consolidarea cunoştintelor financiare în rândul tinerilor, în cadrul platformei de responsabilitate socială #bancpostpentrueducatie.

Cei mici învaţă astfel prin intermediul jocurilor educative, aplicaţiilor online, imaginilor video și a interacțiunii directe informaţii despre istoria sistemului bancar din România, noţiuni de bază cu care vin în contact precum card, cont de economii, investiţie, depozit, credit, asigurare, dar şi cum pot adopta un comportament financiar responsabil care să îi ajute în indeplinirea dorinţelor lor.

“Educaţia financiară a tinerilor este o prioritate atât pentru sistemul de învăţământ, cât şi pentru industria bancară. Succesul financiar nu este un efect al întâmplării, ci o abilitate educabilă, iar cu cât această educație începe mai de timpuriu, cu atât abilitățile financiare, precum capacitatea de a gestiona bugete, de face tranzacții financiare și de a profita de pe urma activelor personale se îmbunătățesc semnificativ. Astfel, educaţia financiară o facem azi, cu beneficii pentru mâine, deoarece însuşirea noţiunilor financiare de bază şi asimilarea lor corectă de la o vârstă fragedă reprezintă un pilon esenţial în formarea unor generaţii puternice, capabile să susţină o societate funcţională şi sustenabilă din punct de vedere financiar.” a declarat Aura Toma, Director Executiv Marketing și Comunicare, Bancpost.

Sesiunile de educație financiară se desfășoară într-o manieră creativă și interactivă, fiind susținute chiar de către angajații Bancpost, implicaţi voluntari în cadrul programului, astfel încât experienţa specialiştilor bancari să fie valorificată în beneficiul elevilor şi profesorilor. De la an la an programul a fost dezvoltat cu noi componente educaționale şi a fost făcut accesibil pentru cât mai mulți elevi și profesori. Anul acesta, programul va fi extins la nivel național, în 16 noi localități din întreaga țară. Cursurile combină în mod echilibrat o parte teoretică, adaptată la obiceiurile de învățare ale noilor generații unde interactivitatea, dispozitivele mobile și materialele multimedia reprezintă piloni de bază, cu o parte practică, pe parcursul căreia elevii vizitează o sucursală Bancpost şi învaţă cum este aceasta organizată şi cum să utilizeze dispozitive speciale pentru numărat bancnote şi monede.

Programul de educaţie financiară Banking-ul pe înțelesul tuturor a primit de-a lungul timpului mai multe premii și distincții ale industriei de banking și comunicare: Premiul PR Awards – Silver Award for Excellence (2016), Premiul CSR Awards în categoria Educație / Comunicarea produselor și serviciilor bancare (2016) si „Proiectul de educație financiară al anului” la Gala Premiilor Piața Financiară (2017).