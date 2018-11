BANKING 4.0 – BUCURESTI, 27 NOIEMBRIE 2018 – CONFERINTA INTERNATIONALA DEDICATA TEHNOLOGIILOR EMERGENTE

7 din 10 romani considera ca o banca este moderna daca nu percepe taxe si comisioane. Banking 4.0 – o conferinta despre viitorul serviciilor financiare, relansat prin tehnologiile emergente: blockchain, biometrie si inteligenta artificiala

Cele mai importante trei caracteristici pe care românii din mediul urban le asociază cu o bancă modernă sunt ușurința în utilizare (menționată de 80% dintre ei), urmată de rapiditate (76%) și securitate (73%), potrivit studiu reprezentativ urban, despre percepția românilor în ceea ce privește băncile moderne și serviciile oferite de acestea, realizat de iSense Solutions.

Consumatorii își doresc ca o bancă modernă să fie atentă cu buzunarul lor. Astfel, serviciile bancare sunt evaluate ca fiind moderne dacă nu au comisioane (69%). Pot fi serviciile financiare personalizate, disponibile non-stop, sigure, rapide si in acelasi timp (aproape) gratuite? Este acesta un paradox sau noua paradigma in banking?

43 de experti din noua tari (Austria, Belgia, Marea Britanie, Polonia, Franta, Republica Ceha, Italia, Ungaria si Romania) vor lua cuvantul la Banking 4.0, poate cel mai important eveniment anual pe segmentul tehnologiilor emergente care vor schimba industria serviciilor financiare in anii urmatori, pentru a vorbi despre automatizarea proceselor bancare, biometrie, blockchain, cloud computing, economie conversationala, plati instantanee, securitate cibernetica, “machine learning” si inteligenta artificiala.

Transfond vor vorbi despre platile instantanee, serviciu care va fi lansat curand si in Romania, in vreme ce Asociatia Bancherilor din Luxemburg va prezenta un studiu de caz privind utilizarea tehnologiei blockchain pentru optimizarea proceselor bancare si va analiza situatia open banking-ului in Europa.

Inteligenta artificiala pusa in slujba unui banking inteligent va fi abordata de catre diferite companii. Active Asset Allocation din Franta va prezenta un serviciu denumit “RAFA – the Robo Allocator for Advisors”, care foloseste robotii pe zona de risk management si optimizare a strategiilor de investii, atat la nivel corporate cat si individual.

Este una dintre modalitatile in care inteligenta artificiala poate fi utilizata pentru a optimiza banking-ul, desi serviciul propus de AAA se adreseaza la fel de bine si companiilor de asigurare, fondurilor de pensii sau bancilor de investitii.

Lansari in cadrul conferintei

Compania Starbyte, unul dintre principalii furnizori de solutii software pentru sectorul FinTech din România prezintă cea mai recentă soluție software – platforma 4Apply. Starbyte a reimaginat fundamental procesul de customer onboarding, pentru a face posibil 1 milion de clienți noi pe oră. Platforma oferă opțiuni inteligente de autentificare, flux de scoring multi-fazat, gestionarea documentelor, diverse tipuri de comunicări directe, automatizate cu clienții, cum ar fi video streaming și chatbots, verificări, 360⁰ customer view. În cadrul evenimentului va fi prezentat modul in care 4Apply automatizează procesul de creditare, de la momentul aplicării. până la eliberarea împrumutului.

La eveniment va fi prezenta si Fintech OS, companie specializată în accelerarea transformării digitale a instituţiilor financiare, fiind si prima companie romaneasca acceptata în acceleratorul Microsoft din Londra.

Echipa FintechOS va vorbi despre impactul inteligentei artificiale si a tehnologiilor moderne in accelerarea transformarii digitale a serviciilor financiare. Cu aceasta ocazie va fi lansata si ultima generatie a platformei, FintechOS 18, care isi propune sa revolutioneze viteza si usurinta prin care noi solutii financiare, noi procese digitale sau noi canale digitale de distributie pot fi proiectate si dezvoltate.

Lideri globali si regionali la Bucuresti

SIA SpA, lider european în proiectarea, crearea și gestionarea infrastructurilor și serviciilor tehnologice pentru instituțiile financiare (inclusiv banci centrale), în domeniul plăților, cardurilor, si serviciilor de rețea, va vorbi despre tehnologia blockchain, “Instant payments” si “open banking”.

Diebold Nixdorf, lider mondial in domeniul ”connected commerce” si partener de inovatie pentru aproape toate primele 100 de companii financiare din lume, va analiza “Payment tokenization”, utilizările, potențialul și securitatea acesteia.

Compania va vorbi despre cum se creează modalități mai convenabile de plată pe diferite dispozitive inteligente și e-commerce, minimizând riscul asociat cu fraude pe un card real. “Vom arăta cum procesul de “tokenizare” poate oferi un potențial sporit în ceea ce privește digitalizarea plăților și cardurilor virtuale și care sunt aspectele de securitate legate de tokenizare în comparație cu cardurile tradiționale.”, potrivit Diebold.

AUSTRIACARD GmbH este un furnizor global de servicii de securitate digitala si principalul furnizor al pieței autriece de carduri de plată. Compania este in top 20 de producatori de carduri din intreaga lume, si pe locul 4 in Europa. Compania va analiza autentificarea biometrica si cum poate ajuta inteligenta artificiala in gestionarea riscurilor legate de procesul de autentificare.

OneSpan (SUA) este o companie de top la nivel mondial pe zona de autentificare si biometrie, care va prezenta la Bucuresti cele mai noi tehnologii si tendintele in domeniile “online bording” si “mobile payments”.

Securitatea cibernetica asigurata cu inteligenta artificiala

Partenerul principal al evenimentului, compania Midasoft, va aduce la Bucuresti doua dintre cele mai dinamice companii pe zona de Securitate cibernetica: Vectra (SUA) si Wallix (Franta). Vectra este lider mondial in ceea ce priveste folosirea inteligenței artificiale pentru detectarea in timp real si eliminarea atacatorilor cibernetici, oferind toate detaliile necesare pentru acțiune imediată.

WALLIX este primul furnizor european de software pentru securitatea informatică care poate fi găsit pe EuroNext. Compania ofera solutii privind managementul accesului privilegiat în rețea.

In cadrul evenimentului va exista un panel dedicat in exclusivitate securitatii cibernetice, moderat de catre Asociatia Nationala pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI).

Cercetari de piata – rezultate in premiera privind adoptia tehnologiei de plati

Discutiile din cadrul conferintei vor avea la baza studii recente care analizeaza tendintele banking-ului modern, pe fiecare dintre cele sase teme mari ce vor fi luate in discutie, dar si o cercetare de piata a iSense Solutions, ce va prezenta perceptia romanilor in privinta acestor tehnologii.

De exemplu, dupa 10 ani de la introducerea primelor instrumente de plata contactless, cu cardul, vom vedea daca romanii sunt pregatiti sa faca trecerea catre plata contactless cu mobilul. Exista o masa critica pentru adoptie rapida si la cat se ridica ea? Sau romanii, pentru efectuarea unei plati, vor prefera mai degraba cardurile biometrice, dorind ca amprenta digitala sa fie folosita tot pe card si nu pe mobil, pentru a autoriza o tranzactie (in locul introducerii codului PIN).

De asemenea, ce rol va juca serviciul de plati instantanee in alegerea unei banci? Va fi acest criteriu suficient de important incat sa renunti la o banca, pentru ca nu il are in oferta de servicii?

Cum privesc romanii securitatea cibernetica a institutiilor cu care lucreaza. Cred ca acestea au fost atacate cibernetic? Ar mai ramane clientul unei institutii care a fost atacata cu succes?

Dintre cei care au relatii cu institutiile financiar-bancare, unii prefera sa tranzactioneze de la distanta iar altii opteaza pentru a merge in sucursala. Cum se raporteaza aceste categorii la robotizare / automatizarea proceselor si in general la introducerea inteligentei artificiale in relatia client – banca? In ce conditii si pe ce segmente ale activitatii ar accepta eliminarea factorului uman?

Acestea sunt doar cateva dintre subiectele, multe dintre ele cercetate in premiera, dintr-un raport mai complex ce va fi prezentat in cadrul evenimentului de catre iSense Solutions.

La conferinta internationala Banking 4.0 sunt asteptati 200 de specialist din banci, IFN-uri , firme de IT, case de avocatura, companii telecom, furnizori de infrastructura si procesatori, scheme internationale de plata, fintech-uri, marii comercianti (atat online cat si offline), asociatii de profil, autoritati.

Despre Banking 4.0

Au trecut 500 de ani de la infiintarea primei banci din lume, insa cele mai multe schimbari si inovatii s-au intamplat in ultimii 20 de ani. De la “brick & mortar” am migrat la online banking, acum suntem in faza de “open banking” si ne pregatim de “beyound banking”, a patra etapa a evolutiei modelului de business in domeniul financiar-bancar.

Banking 4.0 este un eveniment pentru cei care vor sa afle cum se va schimba industria serviciilor financiare in anii urmatori sub influenta fintech.

Evenimentul este dedicat tehnologiilor emergente care vor impune noi modele de business in domeniul finantelor, indiferent ca vorbim de produse (depozite, credite, asigurari, investitii, etc.), administrarea relatiei dintre client si institutie sau gestionarea bugetului propriu al individului / familiei.

Ne referim in primul rand la biometrie, blockchain, cloud computing, intelligenta artificiala si economie conversationala. Conferinta are insa allocate sesiuni speciale pentru platile instantanee si securitatii cibernetice, fara de care nu putem vorbi de o strategie coerenta de transformare digitala.

Mai multe detalii gasiti pe platforma conferintei: www.nocashevents.ro