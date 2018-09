Bernhard Spalt, noul CEO al Erste Bank din ianuarie 2020. Andreas Treichl se retrage după ce a impus banca în Europa Centrală și de Est

Andreas Treichl, directorul general al Erste Group Bank AG, va demisiona la sfârşitul anului viitor, cu şase luni înainte de încheierea mandatului său, şi va fi înlocuit cu Bernhard Spalt din ianuarie 2020, se arată într-un comunicat al al grupului bancar austriac.

Andreas Treichl este şeful băncii austriece din iulie 1997 şi membru al Consiliului de Administraţie din octombrie 1994. În prezent, Bernhard Spalt ocupă funcţia de director de risc la Erste Bank Oesterreich.

“Poziţia de lider al Erste, care a evoluat de la o bancă locală în cel mai mare furnizor de servicii financiare din partea estică a UE, a fost munca vieţii mele. A fost şi dificil şi plin de satisfacţii – şi sunt extrem de mândru că împreună cu cei aproape 48.000 de angajaţi am extins banca, am depăşit cu bine criza financiară şi am adus-o într-o situaţie chiar mai solidă pentru următorul stadiu al creşterii în era digitală. Sunt convins că Bernhard Spalt este exact persoana potrivită pentru a plănui drumul băncii în viitor”, a afirmat Andreas Treichl.

La rândul său, Bernhard Spalt, a declarat: “Este o mare onoare să fiu solicitat să-i urmez lui Andreas Treichl la conducerea Erste, o bancă care îşi turează viteza pentru expansiune, nu în ultimul rând datorită concentrării noastre pe Europa Centrală şi de Est (CEE) şi a serviciilor şi a produselor inovatoare, cum ar fi platforma noastră bancară digitală George. În timp ce ne pregătim să celebrăm anul viitor cea de-a 200-a aniversare, datorită lui Andreas Treichl şi a colegilor noştri, eu preiau o bancă care priveşte înainte şi este bine poziţionată pentru a furniza clienţilor în viitor cele mai bune produse bancare”.

Treichl, în vârstă de 66 de ani, este CEO-ul bancar cu cea mai lungă pozitie din Europa și cel care a impus prezența creditorului austriac în Europa Centrală și de Est. După plecarea sa, Treichl va deveni președintele Fundației Erste, cel mai mare acționar al Erste Group.

ERSTE GROUP deține BCR în România

În România, Erste Group Bank AG deţine Banca Comercială Română, care oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare prin intermediul unei reţele de 512 unităţi de retail amplasate în majoritatea oraşelor cu mai mult de 10.000 de locuitori din toată România şi prin cele 21 de centre de business şi 23 de birouri mobile dedicate companiilor.