BCR pune la dispoziția start-up-urilor o soluție nouă pentru administrarea fondurilor – Contul de Management al Grantului

Banca Comercială Română oferă, din această toamnă, un produs nou pe piață: Contul de Management al Grantului. Produsul este destinat firmelor aflate la început de drum care aplică pentru finanțare în cadrul unor proiecte ce necesită dubla administrare a grantului. În acest cont special pot fi gestionate fondurile provenite din grant, conform cerințelor contractuale de administrare – în general, în sistem dual, împreună cu administratorul de grant.

“Suntem bucuroși să putem anunța că oferim start-up-urilor o soluție nouă și completă pentru administrarea duală a fondurilor pentru proiecte cu finanțare locală sau internațională. Produsul este destinat implementării termenilor contractuali dintre administratorii de grant și beneficiarii acestuia”, spune Eleni Skoura, Director Executiv Produse și Segmente Retail BCR.

Soluția pe care o aduce acest cont constă în semnarea conjunctă a tuturor ordinelor de plată (electronice sau pe suport hârtie) efectuate din contul Managementul Grantului, acomodând astfel obligațiile participanților la schema de grant:

• Obligația administratorului schemei de grant de a verifica destinația fondurilor;

• Obligația beneficiarului de a pune la dispoziția administratorului toate documentele justificative/ de a efectua plățile din grant doar cu acordul administratorului de grant.

Contul de Management al Grantului de la BCR poate fi folosit, în prezent, pentru următoarele programe de finanțare:

* Diaspora Start Up – AP 3 / PI 8ii / OS 3.7;

* România Start Up Plus – AP 3 / PI 8ii / OS 3.7

* Programul de susținere a antreprenoriatului pentru Tineri NEETs I – AP1/PI 8ii/ OS 1.1&1.2

* Programul de susținere a antreprenoriatului pentru Tineri NEETs II – AP 2/PI 8ii/ OS 2.1&2.2 –

* Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.1