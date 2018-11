Cu ce oferte vin băncile de Black Friday. Banca Transilvania oferă reduceri pentru credite, carduri sau bilete UNTOLD

Banca Transilvania a lansat astazi campania de shopping online BANK Friday, care aduce peste 7.000 de reduceri, gratuitati si beneficii la o parte din produsele si serviciile BT dedicate persoanelor fizice si companiilor. Campania poate fi accesata pe siteul bancii, www.bancatransilvania.ro/bankfriday, intre orele 8.00 si 23.59.

In oferta sunt incluse credite (de nevoi personale, imobiliare/ipotecare), carduri (STAR, BT Flying Blue, BT Omnipass), BT24, aplicatia BT Pay si overdraft. Pentru antreprenori, BANK Friday vine cu o premiera: solutii complementare bankingului, oferite de partenerii BT Store. Clientii si viitorii clienti BT pot comanda mai multe produse si servicii care fac parte din campanie.

Exemple de discount-uri si beneficii aduse de BANK Friday:

Gratuitate pe viata la abonamentul BT24 Internet Banking si Mobile Banking;

Dobanda fixa de 7% la creditul de nevoi personale Practic BT;

Abonamente, bilete si produse personalizate Untold la platile cu aplicatia BT Pay sau stickerul BT Pay de minim 2.000 lei, pana la finalul anului;

Bilete Untold pentru studentii care solicita cardul Omnipass si fac plati cu aplicatia BT Pay sau cu stickerul BT Pay de minim 200 lei, pana la finalul anului;

Pana la 300 de lei in puncte STAR la cumparaturi si tranzactii de minimum 500 lei cu cardul Star Forte pana la finalul anului;

50% reducere fata de oferta standard la solutii pentru IMM-uri complementare bankingului, de la partenerii BT Store;

Dobanda promotionala: 5.89% (ROBOR 6M + marja fixa de 2,5%), zero comision de analiza si zero comision de evaluare la creditul imobiliar-ipotecar. De asemenea, cei care opteaza pentru asigurarea imobilului prin Asigurare Imobil Groupama beneficiaza de o reducere de 50% la prima anuala din primul an contractual.