Cu ce oferte vin băncile de Black Friday. Unicredit: primele 1.000 de persoane fizice, tranzacții fără costuri, pe viață

Vineri, 16 noiembrie 2018, incepand cu ora 9.00 si pana la ora 17:00, UniCredit deruleaza o campanie unica de Black Friday, disponibila exclusiv online*. Campania include o oferta tranzactionala de cont curent si servicii atasate pentru primii 1.000 de clienti noi care se inscriu pe www.unicredit.ro in conditiile prevazute de regulamentul campaniei.

„Deoarece suntem banca pentru lucrurile care conteaza, de Black Friday vrem sa fim alaturi de consumatorii de servicii bancare cu prima oferta tranzactionala din piata fara costuri, pe viata: primele 1.000 de persoane fizice care se inscriu pe www.unicredit.ro, pentru a deveni clienti noi UniCredit, se vor putea bucura, printre altele, pe toata durata vietii, de comisioane zero pentru retrageri in lei, EUR si USD la ATM-ul oricarei banci din lume si la retrageri in lei, EUR si USD la orice sucursala UniCredit de pe teritoriul Romaniei precum si pentru toate platile pe care le vor efectua in lei, EUR sau USD. Ne dorim sa intelegem in permanenta nevoile si dorintele clientilor nostri, sa oferim solutii, iar acesta consideram ca este unul dintre momentele in care ne bucuram ca reusim sa cream acele experiente unice si relevante pentru ei”, a declarat Septimiu Postelnicu, Vicepresedinte Executiv al Diviziei de Retail UniCredit nk.

Operatiunile pe care primii 1.000 de clienti noi (consumatori care nu au si nu au avut un cont curent UniCredit inainte de 16.11.2018) le vor putea efectua cu costuri zero, pe toata durata derularii relatiei contractuale cu UniCredit Bank, sunt urmatoarele: administrare lunara cont curent in lei, EUR, USD; administrare lunara card de debit Visa Classic; incasari in cont; plati electronice si plati la ghiseu efectuate in lei (inclusiv comision Transfond/BNR) si in valuta; retragere numerar in lei, EUR, USD la ghiseele bancii; retragere numerar si interogare sold la orice bancomat din lume prin intermediul cardului de debit Visa Classic; activare si administrare Online Banking si Mobile Banking; Info SMS; Direct Debit.

In pus fata de oferta de cont curent, clientii noi sau existenti pot beneficia si de oferta pentru produsele de creditare oferite in Romania de Grupul UniCredit. Astfel, primele 200 de persoane fizice care se inscriu pe www.unicredit.ro sau pe www.ucfin.ro, in conditiile prevazute de regulamentul campaniei, vor avea la dispozitie o oferta de dobanda fixa de 11% la Creditele de Realizari Personale in lei fara ipoteca, indiferent de suma finantata. De asemenea, primii 500 de clienti care aplica pe www.unicredit.ro sau pe www.ucfin.ro, in conditiile prevazute de regulamentul campaniei, pentru un card de credit UniCreditCard Premium sau Principal, beneficiaza de un discount de pana la 100% la comisionul anual de administrare a instrumentului de plata. Pe langa perioade de gratie generoase, cardurile de credit UniCreditCard vin cu beneficii precum cash back din tranzactii (sub forma de puncte UniCredit, 1punct =1 leu), si rate cu sau fara dobanda oriunde in lume*.