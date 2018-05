BNR a decis majorarea dobânzii cheie la 2,5% pe an

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât, luni, majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2,25% pe an, începând cu data de 8 mai, se arată într-un comunicat de presă.

Dobânda cheie era nemodificată din luna februarie a acestui an, când a fost majorată la 2,25% pe an.

De asemenea, Consiliul a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,5% pe an, de la 1,25% pe an, şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,5% pe an de la 3,25% pe an.

Totodată, reprezentanţii băncii centrale au decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va susţine la ora 15:00 un briefing de presă.