BNR a fost obligată să majoreze dobânda din cauza accelerarii inflaţiei. Decizia se poate repeta. Florin Cîţu, PNL: Dobânzile vor mai creşte din cauza măsurilor fiscale ale guvernului

Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a participat, joi, în Comisia Economică şi de Industrii de la Senat, la discuţii pe tema evoluţiei inflaţiei şi implicaţiile pentru economia României.

Banca Naţională a României a fost obligată să majoreze de două ori dobânda de politică monetară din cauza creşterii accelerate a inflaţiei, cu efecte ample asupra mediului economic, în condiţiile în care deficitul de cont curent şi deficitul bugetar au crescut mai mult decât în ţările din regiune, iar presiunea pe deprecierea monedei naţionale a fost semnificativă, a afirmat joi guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în cadrul şedinţei Comisiei economice, industrii şi servicii a Senatului, având ca temă ”Evoluţia inflaţiei şi implicaţiile pentru economia României”.

“Creşterea inflaţiei a necesitat majorări ample ale ratei politicii monetare, cu efecte asupra mediului economic. În alte ţări din regiune, ratele au ramas neschimbate sau au crescut marginal. (…) În alte state din regiune, rata inflaţiei se află în interiorul intervalului ţintit de băncile centrale”, a afirmat Isărescu.

Guvernatorul a atras atenţia că, spre deosebire de alte ţări din regiune, România s-a confruntat cu o creştere semnificativă atât a deficitului de cont curent, cât şi a deficitului bugetar, evoluţii care au pus presiune pe deprecierea monedei naţionale.

“Presiunea pe deprecierea monedei naţionale este încă un argument pentru întărirea politicii monetare. Stabilizarea cursului de schimb nu se poate face la orice dobândă”, a explicat Isărescu.

Avertismentul Guvernatorului privind presiunile de creștere a dobânzii: „Suntem între ciocan și nicovală”

“Avem îngrijorările noastre, sunt şi în raportul FMI”, a spus Isărescu, precizând că, dacă politica monetară nu va fi ajutată de politica fiscală, în condițiile unor presiuni inflaționiste, BNR nu are altă soluție decât să majoreze și mai mult ratele dobânzilor. “Avem îngrijorările noastre. Dacă citiţi şi ultimul raport al FMI, există acolo o frază care spune cam aşa: dacă politica monetară nu va fi ajutată de către politica fiscală, BNR nu are altă soluţie decât să majoreze şi mai mult ratele de dobăndă, a explicat celor 3 parlamentari, Guverantorul Mugur Isarescu. Florin Cîţu revine cu o completare: “În contextul în care deficitul bugetar nu se reduce, există riscul ca inflaţia să rămână o problemă în viitor şi va fi nevoie de dobânzi mai mari. Legatura între deficit şi inflaţie există, iar în contextul în care deficitul bugetar continuă să crească, presiune pe BNR de a creşte dobanzile creşte. Pentru ca inflaţia va creşte.”

Senatorii PSD nu au participat la dezbatere. Invitaţia formulată de senatorul PNL Florin Cîţu, presedintele Comisiei Economice din Senat, nu a fost onorată de chiar membrii comisiei. Doar trei senatori au fost prezenţi în faţa C.A. al BNR şi al Guverantorului Mugur Isărescu, asta dupa ce parlamentarii puterii au cerut imperios lămuriri privind inflaţia de la Banca Naţională.

La final, Florin Cîţu a spus că invitaţii au fost surprinşi de boicotul pus la cale de PSD/ALDE.

“Au fost suprinşi că nu sunt aici, deşi îl cheamă tot timpul şi îi spun că se ascunde şi că nu vrea să vorbească. Astăzi, când a venit cu toată echipa, nu erau de faţă. Ei au boicotat Comisie. Doar a fost surprins, fiindcă el a crezut că vor fi aici şi vor pune întrebări. Eu am anunţat de două săptămâni întâlnirea. Nu era secretă, a fost pe site. Ştiu că cei de la PSD am înţeles că s-au uitat online. Am înţeles că s-a uitat şi Liviu Dragnea, dar nu ştiu mai multe”, a afirmat Florin Cîţu, după întâlnirea cu reprezentanţii Băncii Centrale.

Concluziile senatorului PNL Florin Cîţu, preşedinte Comisia Economice din Senat:



“Discutia de azi a fost una profesionista purtata de oameni care stiu despre ce vorbesc atunci cand se discuta rolul politicii monetare in economie

“Astazi in Parlament am avut parte de o premiera. La invitatia mea, Guvernatorul si tot CA al BNR a fost prezent pentru a discuta despre lucruri serioase.

Si a fost o discutie serioasa!

Pentru cei care nu avut timp sa ne urmareasca va prezint concluziile:

1. Rata mare a inflatiei este rezultatul revolutiei fiscale al guvernului PSD

2. Dobanzile vor mai creste datorita masurilor fiscale ale guvernului Dragnea

3. Politiicienii trebuie sa fie mai temperati in a propune legi populiste

4. Exista in continuare un risc mare de deraiere a economiei.

5. Romania are nevoie de investitii straine si fonduri UE pentru echilibra situatia economica actuala.

6. Declaratiile iresponsabile ale unor lideri politici pot distruge credibilitatea Romaniei pe plan international. Guvernatorul ne-a asigurat ca declaratiile din partea bancii centrale vor fi in continuare echilibrate incerand sa pastreze credibilitatea acestei institutii.”