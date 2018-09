După operațiunea de tip “repo” derulată luni de Banca Națională, ROBOR scade timid

BNR a derulat în 3 septembrie 2018 o nouă operațiune de tip “repo”, în volum de 9.5 miliarde lei, în scădere față de nivelul de 12.2 miliarde RON de săptămâna trecută. A patra operaţiune “repo” din acest an are o scadență la șapte zile și o dobândă de 2.50% pe an.

Prin aceste operaţiuni, BNR încearcă să ofere suficientă lichiditate pieţei, astfel încât să tempereze creşterea ROBOR.

„Era de aşteptat ca BNR să ofere rostogolirea operaţiunii de injecţie de lichiditate din săptămâna precedentă. Credem că banca centrală va continuă să ofere lichiditate sistemului bancar, în perioadele când întâmpina deficit de lichiditate. În lipsa unui angajament ferm faţă de aceste operaţiuni şi în absenţa unor presiuni de depreciere asupra leului, credem că BNR va continuă să ofere lichiditate sistemului bancar prin operaţiuni de piaţă.

Probabil către finalul anului, pe măsură ce se realizează deficitul bugetar, sistemul bancar va fi într-o poziţie de surplus de lichiditate şi este de aşteptat ca BNR să absoarbă acest surplus prin operaţiuni de atragere de depozite”, a explicat, pentru Mediafax, Ciprian Dascălu, economistul şef al ING Bank România.

După operațiunea derula în 3 septembrie, astăzi ROBOR scade timid. Se așteaptă scăderi și în următoarele zile.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut marţi la nivelul de 3,21%, de la valoarea de 3,22% luni, informează Banca Centrală.

Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare lei cu dobândă variabilă, a înregistrat şi el o scădere marţi, la 3,40%, faţă de nivelul de 3,41%, cât a fost luni.

În plus, indicele ROBOR la 9 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de către băncile comerciale de la alte bănci comerciale pentru o perioadă de nouă luni, a scăzut marţi la nivelul de 3,48%, comparativ cu 3,49% luni, revenind la nivelul stabilit vineri.

În schimb, indicele ROBOR la 12 luni a stagnat, marţi, la 3,54%, nivelul de luni.