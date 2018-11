Marţi, 6 noiembrie, ultima sedinţă a BNR pe probleme de politică monetară din acest an

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) are programată, marţi, 6 noiembrie, ultima sedinţă pe probleme de politică monetară din acest an. În cadrul acestei şedinţe, membrii Consiliului vor lua o decizie privind politica monetară şi vor aproba cel de-al patrulea „Raport asupra inflaţiei” din acest an, potrivit Mediafax.

Economiştii din bănci dau cele mai multe şanse variantei ca Banca centrală să menţină rata dobânzii de politică monetară. Ei se bazează pe faptul că reprezentanţii BNR au reiterat, în ultimele apariţii publice, că rata anuală a inflaţiei continuă să scadă spre finele acestui an, iar indicele ROBOR la 3 luni nu va depăşi 3,50%.

ING Bank mizează pe menținerea dobânzii cheie, dar atașează și o probabilitate de 25% ca BNR să majoreze dobânda

„Managementul lichidității, relativa putere a leului și măsurile macroprudențiale ar putea fi citate ca motive pentru o politică monetară mai strictă”, potrivit ING.

„Cursul de schimb este singurul lucru la care se gândește banca centrală – cel puțin atâta vreme cât inflația rămâne considerabil peste țintă – având în vedere tranziția ridicată și rapidă în prețuri”, notează ING.

În precedenta şedinţă, de miercuri, 3 octombrie, CA al BNR a menţinut dobânda de politică monetară la 2,50%, precum şi dobânzile pentru facilitatea de depozit, la 1,50%, şi a celei pentru facilitatea de creditare, la 3,50%. Aceste niveluri ale dobânzii au fost stabilite în şedinţa de politică monetară din 7 mai, nefiind schimbate în următoarele două şedinţe, cea din 4 iulie şi cea din 6 august.