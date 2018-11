BRD a lansat primul agregator de conturi din România. Utilizatorii au acces la conturile de la BRD, BCR, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank și ING Bank

Industria bancară este în schimbare rapidă, iar soluțiile digitale pe care băncile le oferă clienților trebuie să țină pasul cu modul lor actual de viață. Simplificarea proceselor și o experiență cât mai prietenoasă este o nevoie importanta de care tinem cont in dezvoltarea produselor si serviciilor, se arată într-un comunicat de presă remis de BRD.

În acest context, instituția de credit a adăugat o funcționalitate – unică pentru moment pe piața bancară din România -, în aplicația mobilă MyBRD Mobile: agregatorul de conturi ”ContAll”. Acesta îi permite oricărui utilizator al aplicației MyBRD Mobile să aibă acces, într-un singur loc, la informații în legătură cu conturile și produsele deținute atât la BRD, cât și la alte bănci: conturi curente, credite și carduri de credit, depozite la termen și conturi de economii, soldul, precum și istoricul tranzacțiilor realizate.

În acest mod, utilizatorii pot avea o imagine completă asupra finanțelor personale, pot lua decizii de cumpărare / economisire mai rapide folosind o singură aplicație de bancă digitală. Pentru un control mai bun al finanțelor personale, ContAll din MyBRD Mobile oferă și posibilitatea de a vizualiza cheltuielile împărțite pe categorii: alimentație, utilități, sport și altele.

“Înainte să decidem ce variantă dezvoltăm, cele mai multe detalii au fost testate cu clienții BRD, dar și ai altor bănci, în focus grupuri, interviuri și sesiuni de user testing. Layout-ul ecranelor, modul de interacțiune din aplicatie swipe-ul, scroll-ul, navigarea între ecrane, elementele grafice, toate acestea au fost testate și evaluate de clienți pentru ca produsul finit să fie cât mai aproape de cerințele lor. Modul de lucru pentru care am optat presupune o echipă flexibilă, dinamică și mereu pregatită să schimbe radical felul în care lucrăm. Suntem conștienți că în digital, filosofia “fail fast and learn faster “ e singura care ne va permite să menținem ritmul în piața de digital banking. De aceea am creat Contall lucrând în metodologia Agile», a spus Bogdan Brăslașu, Director Digital și Omnichannel la BRD.

« Cum ar fi să îți vezi toate conturile într-un singur loc ? Aceasta a fost întrebarea la care ne-am dorit să oferim un răspuns. Dintr-un motiv sau altul, clienții aleg la un moment dat să își deschidă conturi la mai multe bănci, fie ele conturi curente sau de credit, iar gestionarea tuturor devine dificilă în timp. Mai multe aplicații de bancă la distanță, identificarea sumelor disponibile în fiecare cont sau a sumelor datorate, împărțirea cheltuielilor, toate devin sarcini pe care oricine dorește să le simplifice. Am creat ContAll din aplicația de mobile banking MyBRD Mobile, pornind în primul rând de la experiența pe care vrem să o oferim clienților și construind împreună cu ei produsul finit. Suplimentar, vom continua să perfecționăm aplicațiile de bancă la distanță astfel încât să răspundem preferințelor utilizatorilor noștri, fără să uităm de siguranță», a declarat Gabriela Simion, Directorul Executiv al departamentului Marketing și Management Produse din BRD.

Pentru a folosi noua funcționalitate, utilizatorii MyBRD Mobile trebuie să introducă datele de autentificare aferente aplicației de internet banking a băncii pe care doresc să o adauge. Aplicația va aduce apoi conturile și tranzacțiile disponibile în acel moment, iar informațiile pot fi actualizate printr-o simplă apăsare a unui buton.

În acest moment, ContAll agregă informații referitoare la conturile și produsele bancare deținute la BRD, BCR, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank și ING Bank.

BRD are un stoc de peste 1,5 milioane de contracte de banking digital și a ”semnat” mai multe premiere pentru sistemul bancar. Banca se numără printre inițiatorii tehnologiei contactless în România, a derulat primul pilot al tehnologiei NFC din sistemul bancar românesc, a oferit funcționalități inovatoare pentru serviciul mobile banking

(split the bill, transferul de bani către un număr de telefon, transferul de bani între două telefoane mobile prin simpla atingere).