BRD a acordat în primele nouă luni din 2018 credite Prima Casă în valoare de peste 800 de milioane de lei

De la începutul anului și până la finalul lunii septembrie, BRD a acordat peste 4000 de credite în valoare de aproximativ 800 de milioane de lei, soldul împrumuturilor acordate de la începutul programului urcând astfel la 8,3 miliarde RON.

Cele mai multe dintre creditele acordate în 2018 au fost contractate de clienţi din Bucureşti (23%). Banca mai are disponibil, până la finalul anului, un plafon de circa 184 milioane lei în cadrul programului, care îi permite să acorde credite Prima Casă în valoare de aproximativ 400 de milioane de lei.

Valoarea medie a unui împrumut „Prima Casă” se ridică la aproximativ 194.000 RON.

Din punctul de vedere al grupelor de vârstă în care se încadrează beneficiarii împrumuturilor „Prima Casă”, cei mai numeroşi sunt clienţii cu vârste între 30 și 45 de ani (77%). 16 % dintre beneficiari au sub 30 de ani, iar 7 % au vârste ce depăşesc 45 de ani. Cel mai tânăr beneficiar are 19 ani, iar cel mai vârstnic are 65 de ani.

60% dintre titularii programului sunt bărbaţi, iar 40%, femei. Portretul – robot al titularului de credit „Prima Casă” este : bărbat în vârstă de 34 de ani, din București.

După criteriul garanțiilor acordate, judeţele cele mai active în cadrul programului Prima Casă (cu excepția zonei București-Ilfov) sunt:

1. Brașov

2. Iași

3. Timiș

4. Cluj

5. Sibiu

Exceptând Capitala, repartizarea pe zone geografice scoate în evidenţă zona de vest a ţării (Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş), cu 39,7% dintre credite, urmată de zona de sud-vest a României (județele Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj și Mehedinți), cu 23% și de centrul țării (Brașov, Harghita, Covasna, Mureș, Sibiu, Alba), cu 22 % dintre creditele acordate.

BRD a acordat primul credit în cadrul Programului „Prima Casă”. Demarat în iulie 2009, programul a fost creat pentru susţinerea celor care doresc să îşi cumpere sau să construiască o locuinţă, prin acordarea unei garanţii de stat aferente unui credit imobiliar cu dobândă redusă.

Potrivit băncii, împrumutul „Prima Casă” vine cu o dobândă nominală standard de Robor 3M + 2 pp, fără comision de analiză dosar sau de gestiune a creditului. Solicitanții pot obține, în orice agenție BRD, preaprobarea creditului în 24 de ore.