Profit net de 1.142 milioane de lei pentru BRD în primele 9 luni din acest an, în creștere cu 7% față de perioada similară din 2017

Piața creditelor din România a crescut în termeni nominali cu +5,3%* la finalul lunii septembrie 2018, susținută de performanța pozitivă continuă pe segmentul persoanelor fizice (+8,9%* an pe an), în contextul creșterii venitului disponibil, în timp ce avansul pe segmentul companiilor rămâne modest (+1,8%* an pe an). Creșterea depozitelor, mai mari cu 9,4%* la finalul lunii septembrie 2018 față de anul precedent, rămâne ridicată pe ambele segmente: persoane fizice și companii.

În acest context, dinamica pe plan comercial a BRD a continuat să fie pozitivă. Gradul de echipare a clienților persoane fizice (număr mediu de produse pe client activ) a crescut la 4,25 de la 4,16 la finalul lunii septembrie 2017, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Stocul de contracte de internet și mobile banking pentru clienții persoane fizice a ajuns la 1,51 milioane, +16% față de anul precedent, contractele mobile banking crescând într-un ritm foarte rapid (stocul de contracte MyBRD Mobile a crescut cu +39% an pe an). Platformele de online banking au fost în continuare dezvoltate, aducându-se în primele noua luni ale anului 2018, noi îmbunătățiri funcționalităților deja existente, în special pentru facilitarea plăților de facturi și subscrierii online de unități de fond.

Creditele nete au crescut cu +1,5%* în comparație cu finalul lunii septembrie 2017 susținute de dinamica pozitivă a portofoliului retail. Creditele pe segmentul retail și-au menținut tendința pozitivă, înregistrând o creștere de +4,3%* față de acceași perioadă a anului trecut, determinată în special de avansul creditelor pentru locuințe (+8,3%* an pe an). În contextul creșterii ratelor de dobândă și gestionării prudente a riscului, volumul creditelor non retail a înregistrat o creștere de +1,7%* în comparație cu finalul lunii decembrie 2017.

Depozitele clienților au înregistrat o creștere de +1,5%* față de perioada similară a anului precedent, determinată de depozitele retail mai mari cu +6,7%* an pe an, pe fondul avansului înregistrat de conturile curente ca urmare a majorării veniturilor disponibile. Indicatorul credite nete/ depozite a fost de 69,0% la finalul lunii septembrie 2018, stabil în comparație cu finalul lunii septembrie 2017.

Ritm susținut de creștere a veniturilor

În primele nouă luni ale anului 2018, veniturile au înregistrat o dinamică solidă și au crescut cu +11,1% față de aceeași perioadă a anului precedent, la 2.289 milioane RON, susținută atât de veniturile nete din dobânzi, cât și de veniturile neaferente dobânzilor. Veniturile nete din dobânzi au crescut cu +15,5% în dinamică anuală, susținute de volume mai mari pe segmentul retail (valoarea medie a stocului de credite a crescut cu 6,9%, iar a depozitelelor cu 5,2%) si rate de dobândă la lei în creștere.

Veniturile neaferente dobânzilor au înregistrat o creștere anuală de +4,2% beneficiind de majorarea volumelor de tranzacții, activitate de custodie dinamică și rezultat din tranzacționare mai mare. Cheltuielile operaționale au crescut cu +3,9% în dinamică anuală, reflectând majorarea costurilor cu forța de muncă și costurile în legătură cu proiectele de transformare a băncii. Avansul cheltuielilor cu personalul de 9,4% an pe an a fost determinat în principal de ajustarea pachetelor de compensații, în contextul presiunilor din piața muncii. Alte cheltuieli, excluzând costurile reglementare (contribuțiile la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare și Fondul de Rezoluţie) au fost mai mari cu +5,9%, determinate în principal de creșterea cheltuielilor IT ca urmare a investițiilor ridicate determinate de proiectele de transformare a băncii.

Contribuţia cumulată la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare şi la Fondul de Rezoluţie s-a înjumătăţit faţă de anul trecut. Performanța operațională s-a îmbunătățit semnificativ față de anul precedent, rezultatul operațional brut fiind mai mare cu 18,9%, reflectând capacitatea solidă de generare a veniturilor. Indicatorul cost/venit s-a îmbunătățit cu 3,4 puncte procentuale față de perioada similară a anului trecut (48,2% față de 51,6% în primele 9 luni ale anului 2017).

Grupul BRD a înregistrat un cost al riscului pozitiv de 170 milioane RON în primele 9 luni ale anului 2018, ce reflectă calitatea portofoliului de credite. Față de anul precedent, costul riscului pozitiv s-a diminuat cu -37,6% ca urmare a elementelor nerecurente semnificative înregistrate în prima jumatate a anului 2017 (despăgubiri din asigurări și vânzări de credite neperformante de 272 milioane RON în primele nouă luni ale anului 2017 față de 95 milioane RON în primele 9 luni ale anului 2018).

Rata creditelor neperformante a scăzut la 5,8% la finalul lunii septembrie 2018 față de 8,1% la finalul lunii septembrie 2017, în timp ce gradul de acoperire s-a menținut ridicat la 73,1% în comparație cu 75,0% la finalul lunii septembrie 2017 (toți indicatorii conform metodologiei ABE).

În acest context, profitul net la nivelul grupului BRD a fost de 1.142 milioane RON în primele 9 luni ale anului 2018, în creștere cu 7,1% față de anul precedent (+28,2% excluzând elementele nerecurente) pe fondul dinamicii comerciale pozitive continue, îmbunătățirii performanței operaționale și al costului net al riscului pozitiv. Rentabilitatea capitalurilor proprii a ajuns la 20,9% în primele nouă luni din 2018 (19,7% fără luarea în calcul a elementelor nerecurente). Rata de adecvare a capitalului la nivelul BRD a rămas la un nivel confortabil, 19,4% la finalul lunii septembrie 2018 (la nivel individual, conform Basel 3), față de 18,5% la finalul lunii septembrie 2017, poziționând în mod favorabil banca pentru continuarea creșterii.

“În primele nouă luni ale anului 2018, Grupul BRD a obținut rezultate foarte solide, ce reflectă dinamica comercială pozitivă și performanța operațională robustă. Creșterea a fost susținută de avansul volumelor de credite și depozite pe segmentul retail, de intensificarea tranzacțiilor, în timp ce utilizarea tot mai ridicată a soluțiilor de bancă la distanță confirmă eforturile continue de a îmbunătăți oferta noastră digitală”, a declarat François Bloch, Directorul general al BRD Groupe Société Générale.