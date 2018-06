O țară numai pentru antreprenori: Republica IMM, prima platformă integrată de business din România

Antreprenorii români au acces la Republica IMM, prima platformă integrată de planificare, demarare, administrare, dezvoltare și finanțare a afacerilor. Cei care vor intra în platformă vor avea acces la 30 de secțiuni specializate ce oferă 100 de cursuri video exclusive și 50 de resurse premium, instrumente digitale personalizate de gestionare a afacerii și sprijin în dezvoltarea planului de business.

Mai mult, Republica IMM aduce împreună 20 de mentori si experți care să-i ghideze pe antreprenorii din comunitate. În ce privește oportunitățile de finanțare, aceștia au acces la peste 14.000 de fonduri de investiții, acceleratoare și vehicule de finanțare la nivel național si internațional.

Proiectul s-a conturat la inițiativa lui Cristian Onețiu, antreprenor, investitor și consultant pentru firme de tip Scale-Up, care a atras în acest demers specialiști din industrii conexe.

Ecosistemul antreprenorialului canadian este ce l-a inspirat pe Cristian Onețiu să construiască Republica IMM: „Acum 10 ani, vizitând Canada, am văzut cum statul crease deja sisteme integrate de suport a antreprenorilor locali, iar inspectorii financiari se comportau asemenea unor consultanți financiari. Acela a fost momentul când am decis că, imediat ce voi avea posibilitatea, voi iniția ceva similar in România, pentru ca fiecare întreprinzător si antreprenor sa aibă șanse egale la informație, educație și instrumente de lucru moderne. Pentru ca toate acestea, mixate cu multa muncă, să le ofere antreprenorilor profitabilitate, sustenabilitate și în final… libertate.”

Timp de 9 luni, o echipă de peste 10 specialiști au contribuit la implementarea ideii, având în minte cine sunt în momentul de față antreprenorii români, ce nevoi și provocări au. Mai mult de jumătate dintre antreprenori au nevoie de sprijin pe zona de planificare a afacerii (business plan) iar platforma le vine acestora în întâmpinare oferindu-le instrumente digitale de proiectare și dezvoltare a afacerii. Totodată, inițiativa răspunde nevoii de digitalizare a business-urilor autohtone, oferind antreprenorilor mobilitate iar funcționalitățile administrative simplifică gestiunea resurselor materiale și umane și fluidizează administrarea business-ului.

Republica IMM se adresează întreprinzătorilor români dornici să își crească afacerile. Aceștia pot fi antreprenori Wannabe (cei care vor să își deschidă o afacere), în ipostază de Start-Up (o afacere recent lansată, cu o vechime de 1-3 ani), sau în etapa Scale-Up (firmă aflată în faza de creștere accelerată, maturizată, sau care își propune să crească accelerat). Acestora platforma le va aduce valoare prin serviciile de mentorat și interacțiunile în timp real cu experți. În plus, utilizatorii platformei au beneficiul ca toate informațiile să fie monitorizate într-un singur loc.

„Principalele probleme cu care se confruntă antreprenorii români sunt lipsa de planificare a afacerii, gestionarea defectuoasă a lichidității și a echipei și lipsa de educație antreprenorială.”, spune Claudiu Vrînceanu. „Soluțiile noastre sunt sprijinul oferit pentru implementarea planului de business, acces la servicii de business intelligence, resurse de învățare, mentori și experți. Prin platforma Republica IMM democratizăm antreprenorialul și îl scoatem din bulă. Astfel redefinim cultura de business și mentalitatea de antreprenoriat din România.” Claudiu Vrinceanu Head of Growth&Community Republica IMM.

Echipa din spatele proiectului își propune ca prin acesta să elibereze 1.000 de antreprenori români din toată țara și din toate domeniile de activitate de probleme financiare, managementul operațional și grijile afacerii din viitor. Într-un interval de 1 an și 6 luni de utilizare a platformei, fondatorii Republicii IMM își propun să intre în contact cu 100.000 de antreprenori și oameni din companiile românești la întâlniri și evenimente online și offline. Scopul este ca dintre aceștia cel puțin 1% să devină „cetățeni” ai Republicii IMM.

„Ne propunem să dezvoltăm o comunitate deschisă, în care sunt bine veniți antreprenori de toate tipurile, indiferent de stadiul în care se află ideea sau business-ul lor. Cei care se află la început de drum vor găsi inspirație și informații relevante pentru a-și construi un model de afacere viabil în timp ce aceia care au început deja de ceva timp afacerea, vor putea să optimizeze procesele interne și să crească valoarea adăugată în piață. Cât despre antreprenorii care sunt în zona de creștere, acești vor putea controla afacerea fără să fie implicați în zona operațională, crescând în același timp cota de piață și profitabilitatea” a declarat Cristi Onețiu.

Succesul inițiativei e dat de măsura în care rețeta de succes dezvoltată pentru antreprenori este demonstrabilă și replicabilă. Republica IMM va garanta pentru cetățenii săi: inițiatorii proiectului își asumă ca după 1 an de activitate să publice un raport tip SEIA (Social and Economic Impact Assessment) pentru mediul antreprenorial din România. Acesta va include date privind taxele plătite de cetățenii Republicii, informații statistice privind creșterea cifrei de afaceri și reducerea pierderilor pe care le au business-urile acestora, precum și despre numărul de angajați.