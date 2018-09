CEC Bank, campanie promotionala la cardurile de credit Mastercard pentru persoane fizice

CEC Bank anunta lansarea campaniei promotionala cu premii la Cardul de credit Mastercard. Astfel, primii 3.000 de clienti noi care achizitioneaza un card de credit Mastercard in perioada 21 septembrie – 31 decembrie a.c. vor castiga automat un produs promotional (rucsac, tricou, umbrela etc), potrivit unui comunicat de presa.

De asemenea, clientii care achizitioneaza sau detin deja un card de credit Mastercard si efectueaza, in perioada campaniei, cel putin o tranzactie de minimum 300 de lei, vor putea castiga 10 premii, prin tragere la sorti, sub forma de voucher eMAG. Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.cec.ro – sectiunea Carduri de credit.

“Pe langa avantajele cardurilor de credit Mastercard emise sub sigla CEC Bank, precum comisioane zero la emitere card, la tranzactii la comerciantii din tara si din strainatate, posibilitatea de a achita facturile de servicii sau utilitati direct la ATM-urile bancii si posibilitatea accesarii unei limite de credit cu dobanzi avantajoase, clientii au acum sansa de a castiga premii atractive pana la finalul anului”, a declarat doamna Mihaela Popa, Director general – Presedinte al Comitetului de Directie al CEC Bank.

Cardul de credit Mastercard de la CEC Bank ofera posibilitatea accesarii unei limite de credit de pana la 60.000 lei, cu pana la 24 de rate cu 0% dobanda pentru toate tranzactiile mai mari de 100 lei, efectuate prin card pana la 31 decembrie 2018 la orice comerciant fizic sau virtual, national si international. Perioada de gratie la dobanda este de pana la 59 de zile calendaristice. In plus, clientii persoane fizice beneficiaza de o reducere cu 50% din valoarea standard a abonamentului Internet Banking – CEConline si a abonamentului Phone Banking – TeleCEC, daca au optat pentru un card de credit Mastercard si nu au acumulat debite restante in ultimele trei luni.

Informatii suplimentare despre cardurile Mastercard de la CEC Bank pot fi obtinute in orice unitate teritoriala, apeland gratuit numarul de telefon 0.800.800.848 sau accesand site-ul www.cec.ro.

Exemplu de calcul

DAE 18,14% pentru un credit de 20.000 lei, perioada de creditare 12 luni, dobanda variabila: ROBOR 3M + 11,42% = 14,58%, comision retragere numerar prin utilizarea cardului in reteaua proprie de ATM-uri si EPOS-uri instalate in unitatile CEC Bank: 1% min. 2 lei, comision lunar administrare cont card: 2,50 lei. Rata lunara maxima: 1.803,71 lei, suma totala platibila: 21.644,45 lei.