CEC Bank “ataca” piata cardurilor. Radu Ghetea: Competitivitatea pe linia digitalizarii reprezinta, in prezent, o preocupare majora a bancii

In cadrul evenimentului Visa Romania Annual Forum, CEC Bank a primit premiul “Premium Product Launch” pentru cardul Visa Platinum. Lansat pe piata in septembrie 2017, cardul a fost apreciat pentru beneficiile atasate in premiera in Romania la un astfel de card, care se regasesc de regula la produsele Visa Infinite: acces la servicii concierge in limba romana si acces in saloanele business din aeroporturile internationale, fara a fi necesar un card aditional in acest sens.

Prin cardul de credit Visa Platinum se poate accesa o limita maxima de credit de 100.000 lei, la o dobanda de 13,50% pe an. Incepand cu data de 2 aprilie si pana la sfarsitul anulului 2018, clientii pot beneficia de pana la 24 rate fixe lunare fara dobanda pentru toate tranzactiile mai mari de 100 lei efectuate la comerciantii nationali si internationali, din momentul activarii serviciului si pana la incetarea acestuia.

Potrivit bancii, printre beneficiile acestui card regasim: gratuitate la abonamentele lunare pentru serviciile Mobile Banking si Info SMS, scutire de comisioanele de administrare card in conditiile detinerii in banca de disponibilitati totale de minim 50.000 euro sau echivalent in lei/alta valuta, pachet complet de asigurari de calatorie in strainatate, asistenta de urgenta in strainatate, acces in saloanele Business Class din Aeroportul International Henri Coanda s.a.

“Optand pentru un card de credit Visa Platinum, clientii CEC Bank pot accesa atat o limita de credit generoasa, cat si o serie de beneficii atasate cardului, servicii utile, dar si exclusiviste, in tara si strainatate. Competitivitatea pe linia digitalizarii reprezinta, in prezent, o preocupare majora a Bancii, iar in acest sens vom continua sa incurajam noile tehnologii si sa sustinem activ dezvoltarea tranzactiilor de plata electronice“, a declarat domnul Radu Gratian Ghetea, Presedinte – Director General CEC Bank.

Exemplu de calcul – card de credit Visa Platinum*

Ipoteza:

valoarea creditului se retrage integral, in numerar, la data acordarii

nu a fost luata in calcul perioada de gratie, aceasta nefiind aplicabila in cazul retragerii creditului in numerar

creditul se ramburseaza in 12 rate lunare egale

nu se efectueaza nicio tragere pe parcursul celor 12 luni de rambursare

DAE este calculat conform prevederilor legale in vigoare si cuprinde dobanda anuala aferenta plus comisioanele aplicabile contului de card

Valoare credit: 40.000 lei

Perioada de creditare: 1 an

Rata lunara maxima: 3.579,43 lei

DAE: 16,44%

Valoarea totala platibila: 42.953,09

DAE cuprinde:

Dobanda variabila: ROBOR 3M + 11,42% = 13,50%

Comision de analiza dosar: 0

Comision emitere card: 15 lei

Comision retragere numerar prin utilizarea cardului in reteaua proprie de ATM-uri si EPOS-uri instalate in unitatile CEC Bank: 1% minimum 2 lei

Comision lunar de administrare cont card: 0 lei

*Exemplul prezentat este cu titlu informativ, acesta nefiind aplicabil in cazul in care se efectueaza noi trageri din contul de card pe parcursul celor 12 luni, in limita plafonului de credit aprobat de banca si a rambursarilor lunare.