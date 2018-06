CEC Bank elimina comisioanele pentru plata impozitelor si taxelor efectuate de persoanele fizice, pana la finalul anului

In perioada 11.06.2018 – 31.12.2018 CEC Bank vine in intampinarea contribuabililor persoane fizice cu o promotie prin care sumele reprezentand impozite, contributii, taxe, alte venituri ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat sau a sumelor colectate de institutiile publice se vor incasa la ghiseele bancii fara comisioane in sarcina platitorului.

Astfel, pana la 31.12.2018, operatiunile de plata a taxelor si impozitelor pentru persoanele fizice se pot efectua fara comisioane prin toate canalele disponibile, respectiv:

aplicatia CEC Bank Mobile Banking;

aplicatia Internet Banking CEConline;

virament intrabancar;

numerar la ghiseele Bancii.

Pentru efectuarea operatiunilor la ghiseele CEC Bank, platitorul trebuie sa cunoasca detaliile necesare platii, respectiv: CNP contribuabil/ platitor, suma de plata, cod cont buget, beneficiar și date identificare beneficiar – CUI/CF etc.