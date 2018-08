CEC Bank sustine dezvoltarea proiectelor cu componenta de ajutor de stat

In contextul modificarii HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, CEC Bank vine in sprijinul persoanelor juridice care dezvolta proiecte investitionale cu componenta de ajutor de stat, prin acordarea unor facilitati de credit de investitii in conditii competitive.

Astfel, clientii persoane juridice beneficiaza de urmatoarele avantaje:

valoarea maxima a finantarii: 90% din valoarea proiectului investitional;

valoarea minima a aportului propriu: 10% din valoarea proiectului investitional;

dobanda: ROBOR 6M + 1,2 p.p.;

modalitati de rambursare si garantii flexibile, in functie de necesitatea clientului sau de etapele procesului investitional;

solutionarea rapida a solicitarilor de finantare;

consultanta gratuita in ceea ce priveste pregatirea documentatiei de accesare a creditului.

“Conform misiunii asumate, de 11 ani, CEC Bank continua sa se implice activ in orice proiect care are drept scop sustinerea mediului de afaceri, a antreprenoriatului si a segmentului IMM. Astfel, doar in anul 2017, portofoliul de credite in sold aferent clientilor persoane juridice a crescut cu cca. 9% fata de anul 2016, in timp ce la nivelul sistemului bancar acest indicator a inregistrat o crestere de numai 3%, iar in primul semestru al anului 2018, creditele in sold acordate de Banca au fost mai mari cu peste un miliard de lei fata de sfarsitul anului 2017.

Prin acest nou produs de finantare, ne dorim sa sustinem economia si sa venim, o data in plus, in intampinarea nevoilor clientilor nostri cu produse de finantare dedicate, oferite in conditii flexibile si competitive“, a declarat domnul Radu Gratian Ghetea, Presedinte – Director General CEC Bank.