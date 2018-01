CEC Bank dă startul campaniilor promoţionale din 2018. Creditele de nevoi personale în lei şi creditele de refinanţare vor avea dobanda fixă

CEC Bank deruleaza in perioada 8 ianuarie – 31 martie 2018 o campanie promotionala la creditele in lei de nevoi personale si la creditele de refinantare credite de consum. Astfel, clientii persoane fizice pot beneficia de o rata a dobanzii avantajoasa, de 9,90% pe an, fixa pe intreaga perioada de creditare.

Dupa recomandarea viceguvernatorului BNR, Liviu Voinea, care recomanda in 4 decembrie ca bancile sa se axeze pe dobanzi fixe, astazi CEC Bank face prima mutare.



Caracteristicile campaniei promotionale sunt urmatoarele:

Perioada de creditare de maximum 5 ani;

Valoare maxima a finantarii de 90.000 lei;

Perioada de gratie extinsa, de pana la 12 luni;

Fara comision de analiza dosar;

Comision lunar de administrare credit de 20 lei;

Comision de rambursare anticipata de 1% aplicat la valoarea creditului rambursat anticipat, in cazul in care perioada de timp dintre rambursarea anticipata si sfarsitul perioadei de rambursare este mai mare de 12 luni, respectiv de 0,5% in cazul in care perioada de timp dintre rambursarea anticipata si sfarsitul perioadei de rambursare este sub 12 luni;

Pentru determinarea venitului net se pot lua in calcul toate veniturile certe, cu caracter de permanenta pe toata perioada de creditare ale familiei;

Posibilitatea utilizarii serviciilor Internet Banking si Mobile Banking pentru vizualizarea situatiei creditului (soldul creditui, data scadentei, valoarea ratei scadente) si pentru operatiuni curente (plati, depozite etc).

“Pe langa conditiile avantajoase de acordare, clientii nostri au acum posibilitatea contractarii unor finantari cu dobanda fixa, protejandu-se astfel in fata riscului de crestere a indicilor de referinta utilizati la calculul dobanzilor cu rata variabila“, a declarat domnul Radu Gratian Ghetea, Presedinte – Director General CEC Bank.

Exemple de calcul

DAE 13,53%, calculata in ipoteza unui credit de nevoi personale in valoare de 14.400 lei cu rambursare in 49 de luni, cu o dobanda de 9,90%, fixa pe intreaga durata de creditare, comision lunar de administrare in suma fixa de 20 lei si comision de analiza dosar de 0 lei. Rata lunara va fi de 378,56 lei, iar valoarea totala platibila de 18.549,37 lei.

DAE 12,18%, calculata in ipoteza unui credit de refinantare credit de consum in valoare de 25.100 lei cu rambursare in 52 de luni, cu o dobanda de 9,90%, fixa pe intreaga durata de creditare, comision lunar de administrare in suma fixa de 20 lei si comision de analiza dosar de 0 lei. Rata lunara va fi de 615,73 lei, iar valoarea totala platibila de 32.017,87 lei.

Recomandari de la BNR

Banca National a recomandat, in 4 decembrie, in primul rand clientilor, dar si bancilor, sa opteze pentru credite cu dobanda fixa. Clientii ar fi protejati pe termen mediu.

Tot pentru protejarea clientilor, BNR pregqateste o masura prin care va conditiona mai strict rata lunara de venituri.