CEC Bank prelungeste campania promotionala destinata creditelor de nevoi personale si refinantarilor

CEC Bank isi continua campania promotionala destinata creditelor de nevoi personale si celor de refinantare a creditelor de consum cu dobanda fixa. Pana la data de 30 iunie clientii persoane fizice pot accesa credite in valoare maxima de 90.000 lei, pe o perioada de pana la 5 ani, cu o dobanda de doar 9,90% pe an, fixa pe intreaga perioada de creditare, potrivit unui comunicat de presa.

CEC Bank acorda credite de consum în lei cu o dobândă fixă de 9,9% pe an

Clientii au posibilitatea utilizarii serviciilor Internet Banking CEConline si CEC Bank Mobile Banking pentru vizualizarea situatiei creditului (soldul creditui, data scadentei, valoarea ratei scadente), precum si pentru operatiuni curente (plati, depozite s.a.), castigand astfel timp si confort in gestiunea resurselor financiare.

“Prin extinderea acestei campanii promotionale, CEC Bank continua sa asigure accesul clientilor persoane fizice la produse accesibile, in conditii de cost atractive. In plus, pentru o mai buna planificare a bugetului personal, clientii nostri se pot bucura de confortul unei rate de credit fixe pe toata perioada de finantare”, a declarat domnul Radu Gratian Ghetea, Presedinte – Director General CEC Bank.

Exemple de calcul

DAE 13,49%, calculata in ipoteza unui credit de nevoi personale in valoare de 14.400 lei cu rambursare in 49 de luni, cu o dobanda de 9,90%, fixa pe intreaga durata de creditare, comision lunar de administrare in suma fixa de 20 lei si comision de analiza dosar de 0 lei. Rata lunara va fi de 378,46 lei, iar valoarea totala platibila de 18.544,26 lei.

DAE 12,14%, calculata in ipoteza unui credit de refinantare credit de consum in valoare de 25.100 lei cu rambursare in 52 de luni, cu o dobanda de 9,90%, fixa pe intreaga durata de creditare, comision lunar de administrare in suma fixa de 20 lei si comision de analiza dosar de 0 lei. Rata lunara va fi de 615,57 lei, iar valoarea totala platibila de 32.009,08 lei.