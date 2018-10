CEC Bank lansează un nou produs destinat clienților care accesează programul „Investeşte în tine”. Creditele vor fi garantate în proporție de 80% de stat și vor avea dobândă și costuri zero

CEC Bank a devenit banca partenera in cadrul Programului guvernamental „Investeşte în tine”, dezvoltat de Ministerul Finantelor Publice si Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.

Astfel, Banca a dezvoltat Creditul de studii „INVESTESTE IN TINE”, prin care se vor acorda finantari tuturor clientilor si familiilor acestora care doresc sa beneficieze de oportunitati de dezvoltare personala, in baza reglementarilor legale, in valoare de:

maximum 40.000 lei, pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 16 si 26 ani neimpliniti si care sunt cuprinsi in sistemul de invatamant sau care efectueaza cursuri de specializare autorizate;

maximum 35.000 lei, pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 26 ani impliniti si 55 de ani si care sunt cuprinse in sistemul de invatamant sau efectueaza cursuri de reconversie si/sau specializare profesionala autorizata.

Creditele acordate vor putea fi suplimentate cu pana la 20.000 lei in cazul in care beneficiarul se angajeaza sau este angajat pe perioada derularii creditului.

Creditele vor putea fi utilizate in una sau mai multe transe si vor fi garantate in proportie de 80% de catre stat prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Fondul Roman de Contragarantare. In completare, conform legii, se va constitui ipoteca asupra sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si valuta, detinute si/sau datorate cu orice titlu beneficiarului si codebitorilor de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in termeiul unor raporturi juridice existente; de asemenea, se va constitui ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la Banca de client si codebitor.

Creditele se vor acorda pe o perioada maxima de finantare de 10 ani, cu o perioada de gratie de maximum 5 ani, pentru urmatoarele destinatii:

plata cartilor, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate;

plata creselor, gradinitelor, scolilor particulare;

plata cursurilor de specializare/calificare;

plata cursurilor de pregatire profesionala;

taxe de studii aprofundate, master, doctorat, MBA etc.;

plata chiriei si a utilitatilor;

plata locurilor de cazare in camine studentesti;

parte din constructia sau achizitia de locuinte;

modernizarea sau renovarea unei locuinte;

costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare si al interventiilor chirurgicale;

cheltuieli de transport pentru deplasari la manifestari stiintifice si concursuri;

abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, opera, biblioteca, muzee;

costul publicarii cartilor sau al studiilor de specialitate;

articole sportive;

taxa de participare la manifestari stiintifice si concursuri;

achizitionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate.

Dobanda aferenta finantarii de ROBOR 3M + 2 p.p. si comisionul de analiza de 0,1% din valoarea finantata vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza. Nu se va percepe comision de rambursare anticipata.

“Prin aderarea la Programul guvernamental INVESTESTE IN TINE dezvoltat de Ministerul Finantelor Publice si Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, CEC Bank va participa la sustinerea tinerilor in procesul de formare, pregatire si finalizare a studiilor in vederea integrarii in societate si a imbunatatirii calitatii conditiilor de pregatire profesionala si de viata”, a declarat doamna Mihaela Popa, Director general – Presedinte al Comitetului de Directie al CEC Bank, interimar.