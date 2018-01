CEC Bank derulează o campanie promoțională destinată finanțării nevoilor curente de capital de lucru

CEC Bank deruleaza pana la 31 martie 2018 o campanie promotionala destinata finantarii nevoilor curente de capital de lucru. Astfel, clientii persoane juridice care detin cel putin o facilitate de credit de investitii in cadrul Bancii pot garanta, la contractarea finantarilor aflate in campanie, cu ipoteci de rang subsecvent asupra bunurilor mobiliare si/sau imobiliare aflate deja in garantie la creditul/ele de investitii aflate in derulare. In cadrul campaniei pot fi accesate urmatoarele tipuri de credite:

Linia de credit;

Creditul special pentru finantarea activitatii curente;

Creditul pentru finantarea stocurilor.

Caracteristicile finantarilor acordate in cadrul campaniei promotionale sunt urmatoarele:

Moneda: lei;

Valoarea maxima: in limita ratelor de principal rambursate, aferente creditelor de investitie, dar nu mai mult de 30% din cifra de afaceri;

Garantii:

Ipoteca de rang subsecvent asupra bunurilor mobiliare si/sau imobiliare aflate in garantie la creditele de investitii;

Ipoteca reala mobiliara asupra conturilor curente deschise la Banca;

Contract de fideiusiune semnat cu actionarii/asociatii majoritari sau cu administratorii si, dupa caz, cu sotul/sotia acestora;

Comision de analiza: 0 lei;

Comision de gestiune diminuat cu 50% fata de standardul practicat de Banca.

“Conform misiunii asumate, CEC Bank continua sa se implice activ in orice proiect care are drept scop sustinerea mediului de afaceri, a antreprenoriatului si a segmentului IMM. Prin lansarea acestei campanii promotionale, ne dorim sa venim, o data in plus, in intampinarea nevoilor clientilor nostri persoane juridice cu instrumente de finantare dedicate, oferite in conditii flexibile si avantajoase“, a declarat domnul Radu Gratian Ghetea, Presedinte – Director General CEC Bank.