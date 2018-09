De astazi, 17 septembrie 2018, CEC Bank majoreaza dobanzile aferente depozitelor la termen cu rata fixa a dobanzii, in lei, destinate atat clientilor persoane fizice, cat si juridice.

Astfel, rata de dobanda aferenta depozitelor pentru persoane fizice ajunge pana la 1,75% p.a. in cazul depozitelor la termen cu rata fixa a dobanzii constituite pe 24 luni, iar pentru persoanele juridice, rata de dobanda ajunge pana la 0,55% p.a., in cazul depozitelor la termen cu rata fixa a dobanzii constituite pe 12 luni. In cazul ratei de dobanda aferente depozitului pentru copii de la CEC Bank, produs ce permite si posibilitatea efectuarii de depuneri ulterioare si retrageri partiale, Banca va bonifica o dobanda de 1,25% p.a.

Depozitele pot fi constituite atat prin intermediul celor peste 1.000 de unitati teritoriale ale CEC Bank, din care aproximativ 500 sunt dispuse in mediul rural, cat si prin solutiile digitale ale Bancii – CEC Bank Mobile Banking, Internet Banking CEConline sau Phone Banking TeleCEC. Depozitele sunt garantate, conform legii, de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar.