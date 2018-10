CEC Bank si FLAME organizeaza primul Curs de Educatie Financiara pentru copiii romani din Spania

In perioada 22-26 octombrie 2018, CEC Bank si Fundatia Lufkin pentru Antreprenoriat si Migratie (“FLAME”) deruleaza primul Proiect de Educatie Financiara pentru copiii migrantilor romani din mai multe scoli din Spania, sub egida Anului Centenar 2018, potrivit unui comunicat de presa.

Elevii romani inclusi in acest proiect se afla in Comunitatile Madrid si Castilla la Mancha, zone concentrate cu cele mai mari comunitati de romani din Spania. Scopul proiectului este acela ca elevii sa poata invata, in limba romana, notiuni financiare elementare pentru dobandirea unor tipare de consum financiar sanatoase, ce vor fi baza deciziilor economice ulterioare.

Scolile alese sunt cele in care romanii reprezinta cel mai numeros grup de straini prezent in comunitatile locale (17,6% din totalul elevilor straini). Proiectul se doreste a fi unul pilot si va reuni un numar de peste 250 elevi si profesori din clasele primare.

“In acest an aniversar, atat din prisma Centenarului dar si a sarbatoririi a 10 ani de CEC Bank, suntem mandri ca ne alaturam acestui proiect de referinta pentru sistemul bancar romanesc. Acest demers este o continuare fireasca a proiectului de educatie financiara inceput de CEC Bank in Bucuresti si in tara, in mediul rural, la care au participat peste 5.200 de elevi si profesori. Proiectul de anul trecut va continua si in acest an scolar, extinzandu-se si in mediul urban, pe langa cel rural, precum si in afara granitelor tarii pentru comunitatile de romani”, a declarat doamna Mihaela Popa, Director general – Presedinte al Comitetului de Directie al CEC Bank, interimar.

“De-a lungul timpului, Fundatia FLAME s-a concentrat asupra initiativelor menite sa sprijine comunitatile romanesti de peste hotare in scopul integrarii si inlesnirii accesului la servicii sociale si educationale necesare imbunatatirii conditiilor de viata a membrilor acestora, promovand pastrarea legaturilor materiale si spirituale dintre migrantii romani si Romania. Acest proiect face parte din directiile de actiune ale fundatiei menite sa promoveze antreprenoriatul si educatia financiara in randul migrantilor romani si a copiilor acestora”, a completat doamna Cristina Dobre, Presedinte al Comitetului Director al Fundatiei Lufkin pentru Antreprenoriat si Migratie (“FLAME”).