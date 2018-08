CEC Bank lanseaza Facilitatea Multicredit destinata persoanelor juridice

CEC Bank a lansat Facilitatea Multicredit, modalitate de finantare ce ofera clientilor persoane juridice posibilitatea ca in limita unui plafon (revolving) aprobat, sa realizeze utilizari si rambursari multiple, cu destinatii si/sau valute multiple.

Astfel, suma acordata in cadrul plafonului poate fi utilizata pe o perioada de pana la trei ani, sub forma mai multor produse din oferta Bancii care, insumate, nu pot depasi valoarea plafonului:

• Credit de investitii;

• Linia de credit;

• Credit pentru finantarea stocurilor (non-revolving si revolving);

• Credite pentru achitarea datoriilor la bugetul de stat;

• Credit special pentru finantarea activitatii curente;

• Emitere Acreditive (import);

• Scrisori de garantie si contragarantie bancara (SGB).

“Prin lansarea acestei noi modalitati de finantare destinata persoanelor juridice, CEC Bank demonstreaza, o data in plus, implicarea activa in sustinerea proiectelor de dezvoltare economica a Romaniei, oferind acces facil la produse de finantare flexibile si avantajoase”, a declarat domnul Radu Gratian Ghetea, Presedinte – Director General CEC Bank.

Clientii CEC Bank beneficiaza de consultanta gratuita in ceea ce priveste pregatirea documentatiei de accesare a creditelor. Mai multe detalii despre produsele si serviciile din oferta CEC Bank pot fi obtinute in orice unitate teritoriala, apeland gratuit numarul de telefon 0.800.800.848 sau accesand site-ul www.cec.ro.