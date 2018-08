CEC Bank finanteaza Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti

CEC Bank si Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti au incheiat un acord de finantare in valoare de cca. 477 mil. lei pentru refinantarea unor imprumuturi interne mai vechi destinate diverselor proiecte de dezvoltare locala.

Scopul imprumutului actual este realizarea de economii prin reducerea costurilor de finantare si crearea de lichiditate pe termen mediu, in vederea implementarii unor noi proiecte de investitii ale Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti.

“Prin misiunea asumata, CEC Bank se defineste drept un sustinator activ al administratiilor publice locale. Finantarea acordata Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti demonstreaza o data in plus implicarea Bancii in viata comunitatilor locale si in eforturile acestora de modernizare sau de dezvoltare a unor noi proiecte socio-economice”, a declarat domnul Radu Gratian Ghetea, Presedinte – Director General CEC Bank.