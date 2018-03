Clienţii CEC Bank nu vor putea folosi serviciile de Internet Banking şi Mobile Banking de vineri seară până duminică seara

CEC Bank isi informeaza clientii ca, incepand de vineri, 16.03.2018, ora 20:00 si pana duminica, 18.03.2018, ora 21:00, va derula operatiuni de modernizare a sistemelor informatice, interval in care nu vor fi disponibile serviciile de Internet Banking si Mobile Banking.

In aceasta perioada, retelele de ATM-uri si POS-uri ale CEC Bank vor fi functionale. De asemenea, cardurile emise de banca vor putea fi utilizate pentru operatiuni la ATM si plati la comercianti. In prezent, CEC Bank are o retea de peste 1.200 echipamente ATM operationale si peste 1.000.000 carduri in circulatie.