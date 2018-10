Programul Investeste în Tine: CEC Bank a primit deja 500 de solicitări de finanțare. Vezi câte credite a acordat în două săptamâni

In doar doua saptamani de la demararea Programului INVESTESTE IN TINE, CEC Bank a primit prin unitatile sale teritoriale peste 500 de solicitari de finantare din partea potentialilor clienti, numarul acestora fiind in continua crestere. Din totalul solicitarilor, 220 cereri de credit au documentatia completa si sunt in curs de analiza, iar 10 credite au fost deja aprobate. Astfel, la finalul saptamanii trecute, CEC Bank semna primele contracte de credit cu beneficiarii Programului.

Circa 50% din numarul solicitantilor este reprezentat de tineri cu varsta cuprinsa intre 16 si 26 de ani neimpliniti, tineri inscrisi atat in sistemul de invatamant, cat si la cursuri de specializare. Banca a beneficiat de implicarea activa a fondurilor de garantare in cadrul acestui Program, inregistrandu-se un numar de aproximativ cinci solicitari de garantare in cazul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) si una in cazul Fondului Roman de Contragarantare (FRC), solicitare ce a primit deja rezolutie pozitiva.

“Prin implicarea in Programul guvernamental INVESTESTE IN TINE dezvoltat de Ministerul Finantelor Publice si Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, CEC Bank continua politica de sustinere a finantarilor acordate persoanelor fizice, contribuind totodata la procesul de formare si pregatire profesionala si de imbunatatire a calitatii conditiilor de viata”, a declarat doamna Mihaela Popa, Director general – Presedinte al Comitetului de Directie al CEC Bank, interimar.

CEC Bank sta la dispozitia clientilor cu informatii despre Creditul de studii “INVESTESTE IN TINE” prin intermediul celor peste 1.000 de unitati teritoriale. Mai multe detalii despre caracteristicile produsului pot fi obtinute accesand site-ul www.cec.ro sau apeland gratuit numarul de telefon 0.800.800.848.