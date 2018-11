CEC Bank lanseaza Creditul RO-Patriot CENTENAR, destinat romanilor din strainatate care doresc sa se intoarca in tara pentru a demara un proiect de afaceri si a sustine, astfel, economia Romaniei.

Conform datelor oficiale, peste trei milioane de romani traiesc in alte tari ale Uniunii Europene. Pentru a veni in sprijinul acelora care doresc sa porneasca o afacere in Romania, Creditul RO-Patriot CENTENAR se acorda pe maximum 60 de luni, cu o perioada de gratie de pana la 6 luni si o valoare maxima de 200.000 lei, dar nu mai mult de 70% din valoarea totala a proiectului de investitii.

Creditul poate fi garantat prin orice garantie sau mix de garantii agreate de Banca, beneficiind de costuri foarte avantajoase:

Dobanda stabilita in functie de ROBOR 6M +1,6 p.p.;

Comision de analiza: 0 lei;

Comision de acordare: 0 lei;

Comision de gestiune: 0,04%, lunar aplicat la soldul creditului;

Rambursare anticipata: 0%.

Clientii beneficiaza de consiliere specializata in vederea constituirii dosarului de credit, prin intermediul retelei teritoriale a Bancii, cea mai extinsa din Romania (peste 1.000 de unitati, dintre care aproximativ 500 in mediul rural).

“Conform misiunii asumate, CEC Bank continua sa se implice activ in orice proiect care are drept scop sustinerea mediului de afaceri, a antreprenoriatului si a segmentului IMM. De asemenea, in anul Centenarului, Banca sustine intoarcerea acasa a cetatenilor romani din diaspora. Prin lansarea acestui produs de creditare, ne dorim sa dam un semnal de uniune nationala la aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire“, a declarat doamna Mihaela Popa, Director general – Presedinte al Comitetului de Directie al CEC Bank, interimar.